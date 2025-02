Cuneo, arrivano le nuove tubazioni dell'acqua in piazza Europa: i cantieri modificano la viabilità locale

Al via lavori in piazza Europa per posare nuove tubazioni dell’acqua: inizialmente interesseranno sia il lato dei civici pari, lungo la stradina di collegamento tra corso Giolitti e corso Nizza, e successivamente il lato dei civici dispari, nell'area di sosta compresa tra corso Santorre di Santarosa e corso Brunet. I cantieri saranno attivi dal 5 febbraio al 30 aprile.

Per garantire la sicurezza e la viabilità saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata e chiusure temporanee al transito veicolare, regolamentate con segnaletica stradale o movieri. Durante i lavori, saranno posizionati mezzi e attrezzature nelle immediate vicinanze per eseguire gli scavi, posare le nuove tubazioni e ripristinare il manto stradale. In caso di nevicate, la ditta esecutrice dei lavori provvederà alla tempestiva rimozione della neve e dei relativi cumuli. Saranno garantiti gli accessi ai carrai, agli ingressi condominiali e alle attività produttive, con la dovuta segnaletica diurna e notturna. Il cantiere sarà rimosso o ridotto durante il mercatino Trovarobe, previsto ogni ultimo sabato del mese, per evitare disturbi o pericoli per i cittadini. Al termine di ogni settimana lavorativa, entro le ore 18 del venerdì, la ditta esecutrice sgombererà la carreggiata da materiali e attrezzature per garantire la libera circolazione veicolare.

Questi lavori sono figli dell’accordo tra la Giunta Comunale di Cuneo e il Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. per intervenire sulle reti di distribuzione dell'acqua potabile. Il progetto, finanziato con i fondi PNRR, include l'efficientamento, la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. L’ACDA ha incaricato una ditta che eseguirà lavori di scavo e ripristino del suolo pubblico in varie aree del territorio comunale.