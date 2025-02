Il sindaco di Alba ha festeggiato i 102 anni della concittadina Laura Cane

Il sindaco Alberto Gatto ha fatto visita all’albese Laura Cane per festeggiare i suoi 102 anni. Nata il 29 gennaio 1923 e originaria di Neive, si è trasferita ad Alba nel 1995 dove risiede in corso Cortemilia, nel quartiere Moretta.

Durante l’incontro erano presenti i figli Bruno e Gianna Albesano, con il marito Mario Francone, mentre non è riuscita a partecipare la figlia Angela.

Il Sindaco Alberto Gatto: “E’ stato un piacere conoscere la signora Cane e festeggiare il suo 102esimo compleanno. Sono contento di averla trovata in salute e circondata dall’affetto dei suoi cari. Quando gli impegni istituzionali me lo permettono cerco sempre, in occasione del compleanno, di andare a fare gli auguri di persona ai centenari albesi. Sono la nostra memoria storica e un esempio prezioso per tutti noi”.