Ripple e Cardano sono le crypto che guadagnano di più oggi nella top 10

Oggi Ripple (XRP) e Cardano (ADA) stanno brillando tra le prime dieci criptovalute al mondo per capitalizzazione di mercato, registrando rispettivamente un guadagno del 5,5% e del 6,5%.

Questo rimbalzo ha catturato l'attenzione degli investitori, con entrambe le monete che mostrano segnali di forza in un mercato volatile. Ma cosa sta alimentando questi rialzi e come influenzeranno il futuro di queste criptovalute?

In questo articolo, analizziamo i principali fattori che stanno guidando la crescita di Ripple e Cardano, esplorando le opportunità per gli investitori e le potenzialità di questi asset nelle prossime settimane.

XRP vs Cardano: quale criptovaluta ha un futuro più promettente?

Ripple (XRP) e Cardano (ADA) stanno guadagnando terreno tra le criptovalute più importanti, con aumenti significativi nelle ultime 24 ore. Tuttavia, sebbene entrambe abbiano fatto registrare buone performance, le loro storie, forze e sfide sono molto diverse.

Ripple (XRP): un rimbalzo sostenuto dai venti regolatori

Con un valore attuale di $2,52, XRP ha fatto un forte ritorno sul mercato delle criptovalute. Negli ultimi 30 giorni, ha registrato un aumento del 7%, e negli ultimi mesi il suo prezzo è aumentato di oltre il 350%.

La principale causa di questo rimbalzo è l'annuncio del pensionamento del presidente della SEC, che ha rimosso l'incertezza normativa che gravava su Ripple. La notizia ha spinto XRP da un intervallo di $0,5 a oltre $2, alimentata dalle aspettative di ulteriori sviluppi positivi, anche in relazione all'insediamento di Donald Trump.

Dal punto di vista tecnico, XRP ha abbandonato un canale orizzontale di medio-lungo periodo, segnalando un momentum rialzista continuo. Inoltre, la mancanza di resistenze significative sul grafico dei prezzi suggerisce una probabilità maggiore di un continuo rialzo.

XRP ha mostrato un forte supporto vicino alle linee di tendenza, il che implica che gli investitori più ottimisti potrebbero assorbire eventuali, lievi, correzioni. Per gli investitori alla ricerca di un asset in forte crescita, XRP si sta posizionando come un competitor serio nel mercato delle altcoin.

Cardano (ADA): crescita costante su una base solida

Cardano, attualmente valutata $0,73, ha visto anch'essa un buon aumento nelle ultime 24 ore, con un segno +6,5%. La vittoria di Trump alle elezioni ha rinvigorito la fiducia nel mercato, contribuendo alla positiva performance di ADA. Cardano ha mostrato una resistenza notevole, salendo da circa $0,3 a oltre $1, prima della correzione.

Dal punto di vista tecnico, Cardano ha cambiato momentum da ribassista a rialzista, uscendo da un canale di tendenza decrescente di medio-lungo periodo. Tuttavia, a differenza di XRP, la direzione futura di ADA non è così chiara, con supporti potenziali intorno a $0,66 nel caso di una reazione negativa del mercato.

Sebbene ADA possa non vedere un'esplosione di prezzo simile a quella di XRP nel breve termine, iniziative come smart contract e sidechain stanno contribuendo a maturare l'ecosistema, offrendo prospettive interessanti a lungo termine.

In sintesi, XRP e Cardano presentano vantaggi distinti: XRP gode di un forte momentum tecnico e di un miglioramento del quadro normativo, mentre Cardano costruisce una solida base tecnologica che potrebbe renderla una valida opzione per gli investitori a lungo termine. Tuttavia, nelle ultime settimane, questa nuova meme coin ha catturato l’attenzione di numerosi investitori. Ecco di chi si tratta.

Wall Street Pepe: un’alternativa a XRP e ADA da tenere d'occhio

Se da un lato XRP e Cardano oggi guadagnano terreno nel mercato delle criptovalute, c’è un nuovo progetto che sta facendo parlare molto di sé: Wall Street Pepe (WEPE). Questa meme coin, lanciata all'inizio del 2025, ha già raccolto 68 milioni di dollari nella sua fase di prevendita, a soli pochi giorni dalla sua conclusione.

A differenza di altre meme coin che si concentrano principalmente su guadagni rapidi, Wall Street Pepe mira a cambiare le regole carte in tavola nel mercato delle criptovalute. Basato su Ethereum, il progetto offre strumenti professionali di trading accessibili a investitori alle prime armi, cercando di livellare il campo di gioco contro la manipolazione del mercato. La comunità sta crescendo rapidamente, con oltre 70.000 follower sui principali social media.

Inoltre, Wall Street Pepe ha sviluppato un programma di staking con ritorni annuali fino al 18%, oltre a segnali di trading giornalieri e competizioni settimanali con premi in WEPE. Con l'ICO che sta per concludersi, molti esperti, tra cui l'analista Samubit, stanno puntando su questo progetto, prevedendo che WEPE possa raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari.

Per chi cerca un'alternativa a XRP e ADA dal forte potenziale di crescita, Wall Street Pepe sta emergendo come una delle criptovalute più promettenti del 2025.

