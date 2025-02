eVISO al Forbes Small Giants: l’AI al servizio delle PMI

Il 31 gennaio Cuneo ha aperto la stagione 2025 del roadshow Forbes Small Giants, un'iniziativa di Forbes Italia volta a valorizzare il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese italiane. L'evento si è svolto presso il Digital Innovation Gate 421, in collaborazione con Confindustria Cuneo e con PMI.it come media partner esclusivo.

La scelta della provincia di Cuneo non è stata casuale: il territorio piemontese si conferma un polo strategico per l’imprenditoria nazionale, con settori chiave come l’agroalimentare, il tessile, la meccanica e l’artigianato. Hanno aperto la serata Giuseppe Pacotto, ceo di Tesisquare, e Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo e vice presidente di Confindustria Piemonte.

In questo contesto, eVISO è stata chiamata a portare la sua testimonianza all’interno del panel su innovazione e intelligenza artificiale con Carlo Cigna, Chief Technology Product Officer, come azienda digitale che ha fatto dell’Intelligenza Artificiale il cuore del proprio modello di business. Fondata nel 2012 a Saluzzo da un gruppo di geek dell’energia e oggi quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., eVISO ha trasformato la gestione dell’energia per le PMI, portando un livello di ottimizzazione un tempo riservato solo ai grandi consumatori.

Nel suo intervento, Cigna ha evidenziato il ruolo dell’AI nella gestione dei dati e nell’ottimizzazione delle risorse: "Come in agricoltura un buon raccolto richiede dedizione nei campi e competenza nella trasformazione, così i dati grezzi necessitano di raccolta metodica e lavorazione sapiente. Dal 2013 i nostri sistemi hanno raccolto oltre 33 miliardi di dati, permettendo alla nostra AI di elaborare più di 366 milioni di previsioni al giorno."

Grazie alla sua piattaforma AI, eVISO ha potuto gestire autonomamente oltre 2 milioni di fatture all'anno e sviluppare più di 3.000 offerte commerciali personalizzate, portando valore aggiunto a oltre 220.000 utenze in tutta Italia. L’azienda ha registrato una crescita significativa, dimostrata dai risultati che hanno portato eVISO nel 4% delle società più solide a livello finanziario in Italia, con un rating Cerved di A2.2, equivalente ad A secondo Moody’s e S&P.

Carlo Cigna è stato successivamente interpellato sulle direzioni future, spiegando come per distinguersi sia fondamentale offrire valore aggiunto oltre al prodotto base, sia esso energia, gas o tecnologia. “La gestione del rischio non è solo una componente del business, è il business stesso. L'AI Act europeo ce lo ricorda classificando i rischi: dai chatbot a basso impatto fino ai sistemi complessi come l'energia. Saper gestire questi rischi trasforma una commodity in un servizio di valore.” In conclusione è stato messo l’accento sull’importanza del rapporto umano e di come la tecnologia possa migliorare i processi per permettere alle aziende di rispondere ancora meglio e in modo più efficiente al cliente, senza trascurare l'importanza dell'intervento "human".

Il panel su innovazione e intelligenza artificiale ha visto come protagonisti, insieme a Carlo Cigna, Andrea Galli, large account team manager di Asus, e Giorgio Proglio, ceo di tabUi APP.

Sono seguiti altri due panel, uno sul tema dell’innovazione applicata al territorio con Alberto Rondelli, area manager di Vianova, Micaela Musso, direttore generale di Abaco Team – Gruppo Gabetti e Alberto Biraghi, amministratore delegato di Valgrana e presidente di Confindustria Piemonte Piccola Industria; il terzo e ultimo panel sul tema della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa, che ha visto la partecipazione di Corrado Ghiglione, direttore commerciale di Regardia, Silvio Barbero, membro del Comitato Esecutivo dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Paolo Sampò, amministratore delegato di Mago Quality Food.

L’intervento di eVISO al Forbes Small Giants ha confermato ancora una volta il ruolo dell’azienda come pioniere nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel settore delle materie prime, con la creazione di una proposta di valore per l’intero comparto delle PMI.