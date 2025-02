“Spunti d’arte”: a febbraio l'ultimo appuntamento della rassegna dedicata agli incontri su arte e cucina in Valle Grana

Nel mese di febbraio è in programma il quinto e ultimo appuntamento della rassegna “Spunti d’arte”, dedicata agli incontri su arte e cucina in Valle Grana; l’iniziativa, alla prima edizione, ha come curatore artistico Domenico Olivero ed è organizzata dall’Associazione La Cevitou - Ecomuseo Terra del Castelmagno con il contributo della Fondazione CRC “Bando Autunno” e il patrocinio dell’Unione Montana Valle Grana, del Comune di Caraglio e del Comune di Monterosso Grana.

Come spiegano gli organizzatori: “Incontrarsi è condividere attimi di riflessioni e passioni; su questo spirito, per la stagione autunno inverno dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno si vuole proporre un percorso di aggregazione comunitaria sul tema dell’alimentazione, vista in una chiave antropologica, storica e artistica”.

Giovedì 20 febbraio, dalle ore 19, all’agriturismo “Il Falco” di Monterosso Grana, per l’avvicinarsi del carnevale, si terrà la conversazione intitolata “Coriandoli ad arte”: in tale occasione sarà protagonista l’artista giapponese Yayoi Kusama, che lavora con diversi media, soprattutto nota per il suo particolare pattern (modelli) a pois, che usa su molte delle sue opere, soprattutto sculture e ambienti spaziali.

La serata gastronomica prevede un menù a base di prodotti tipici del territorio: cena con taglieri di salumi e formaggi accompagnati da focaccia, tourto mato con toma, un secondo con contorno, dolce.

Ingresso gratuito all’incontro della rassegna “Spunti d’arte”; per la cena, prenotazione obbligatoria entro il 18 febbraio, al costo complessivo di € 25,00 (acqua, vino e caffè inclusi) contattando l’Ecomuseo Terra del Castelmagno: +39 329 4286890 o expa.terradelcastelmagno@gmail.com.

In conclusione della prima edizione, è stata definita con il curatore Domenico Olivero un’ulteriore data per un’uscita didattica intitolata “Spunti d’arte… in viaggio”, rivolta sia ai partecipanti intervenuti agli incontri della rassegna sia ad altri interessati: sabato 15 marzo alle ore 15 si visiterà la Gam di Torino, con una visita guidata tenuta dal personale della Galleria d’arte moderna, dedicata in particolare alle opere realizzate dalle artiste.

Le iniziative in programma nella prima rassegna “Spunti d’arte” si svolgono in Valle Grana, sul territorio amministrativo dell’Unione Montana Valle Grana e dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno. Nello specifico i Comuni coinvolti sono, in ordine cronologico: Caraglio, Monterosso Grana, Valgrana, Montemale.