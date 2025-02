A Cuneo l'incontro culturale "La corrida: Tradizione o crudeltà?”

Dopo il grande successo di pubblico del primo incontro, con oltre 40 partecipanti, nuovo appuntamento che guarda alla storica tradizione delle corride dei tori in Spagna, ma non solo.

Questa nuova occasione culturale, che si svolgerà mercoledì 8 Febbraio presso il Grand Bar in Corso Nizza 43, sarà uno speciale approfondimento sul mondo delle corride e avrà come titolo "La corrida: Tradizione o crudeltà?” , relatore Giancarlo Cagnoni che parlerà di questa storica tradizione culturale spagnola fra emozioni e critica delle correnti ambientaliste.



A Marzo si svolgerà l'ultimo incontro delle rassegna dedicato alla storia dell'arte, dall'action painting all'arte contemporanea.



L'ingresso è libero e gratuito, ma s'invitano i partecipanti alla consumazione presso il locale, il Grand Bar in Corso Nizza 43 a Cuneo, per ringraziare dell'ospitalità.