In arrivo a Busca Woody Aragon, uno dei più creativi e originali prestigiatori della scena internazionale

Effetti unici, originali e sorprendenti firmati ancora una volta Blink Circolo Magico. Dopo lo straordinario successo al teatro Iris di Dronero con Sergio Starman, il circolo magico più felice del mondo annuncia un nuovo imperdibile appuntamento con lo stupore: protagonista della rassegna magica Sim Sala Blink sarà niente meno che il grande Woody Aragon.



Appuntamento al teatro civico di Busca, sabato 15 febbraio alle ore 21, con lo show dal titolo “Super Woody”.



Direttamente dalla Spagna, professionista da oltre vent’anni anni, Aragon è uno dei più creativi e originali prestigiatori della scena internazionale, nonché uno dei cartomaghi più premiati degli ultimi anni.



Nato a Toledo, all'età di 19 anni conobbe Juan Tamariz, uno tra i più grandi prestigiatori spagnoli contemporanei, mago che iniziò a frequentare qualche anno dopo, diventandoci amico. Per molti anni i due si incontrarono settimanalmente, condividendo sessioni magiche che potevano anche durare 12 ore. Campione di Spagna di cartomagia nel 2005, Aragon ha viaggiato il mondo, esibendosi da Broadway all’Europa ed in gran parte d’America. È tutt’oggi tra le guest star al Magic Castle di Hollywood, tanto da essere stato nominato per ben due volta Mago dell’Anno dall'Accademia delle arti magiche di Hollywood.



Al teatro civico di Busca sarà una serata di altissimo livello. Battute, simpatia ed un grande carisma sapranno intrattenere il pubblico anche attraverso l’incalzare “jazz” dei numeri proposti accomunati dal coinvolgimento caloroso tipico spagnolo. Previsioni, telepatia, coincidenze, divinazione, storie e viaggi inspiegabili e tanta incredibile magia per dei veri e propri "miracoli". Potrebbe apparire tutto improvvisato mentre invece sarà sorprendentemente Super Woody!



Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico dai 12 anni in su. La serata sarà in lingua spagnola e sul palco sarà presente un traduttore per rendere il tutto più comprensibile.



Biglietti da 15 € con prenotazione consigliata. Per informazioni +39 366 53 97 023 o su www.blinkcircolomagico.it, possibilità di acquisto biglietti anche su Eventbrite.



La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Dronero e Busca, dall’ATL Cuneese, dalla Fondazione CRC e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.