Interscambi Coreografici Cuneo prosegue con il Galà di Carnevale

La rassegna Interscambi Coreografici Cuneo si arricchisce di un appuntamento imperdibile con il Galà di Carnevale, in programma domenica 9 febbraio alle ore 17.30 presso il Teatro Toselli di Cuneo spettacolo adatto anche a bambini e famiglie

La serata vedrà in scena due creazioni di rilievo che esplorano, con linguaggi differenti, il legame tra la tradizione operistica e l’espressione contemporanea del movimento. In programma Nessun dorma della Compagnia EgriBiancoDanza, uno spettacolo che rende omaggio alle eroine della lirica, da Puccini a Verdi, esaltando la forza e la resilienza femminile attraverso un viaggio coreografico tra celebri arie. Accanto a questa produzione, Eco del Mondo di Tecnologia Filosofica porta in scena un Arlecchino contemporaneo ispirato ai dipinti di Picasso, un’anima danzante che si confronta con la frammentazione del mondo moderno.

Grazie alla presenza importanti compagnie espressione della creazione coreografica contemporanea piemontese, e alla fusione tra danza, musica e teatro, il Galà di Carnevale si propone come un’esperienza artistica coinvolgente e ricca di spunti di riflessione, valorizzando il patrimonio culturale attraverso una rilettura innovativa. Un appuntamento che conferma la rassegna come un crocevia di scambi e sperimentazioni nel panorama della danza contemporanea.