L'Avis Cuneo alla consegna della Costituzione ai diciottenni 

Lo scorso venerdì 31 gennaio presso la Sala San Giovanni di Cuneo più di 120 neo diciottenni residenti nel territorio comunale del capoluogo provinciale hanno ricevuto copia della Costituzione a mani della sindaca Patrizia Manassero.

Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione dell'Avis Comunale di Cuneo, guidata dalla presidente Rosina De Luca e dal dottor Luigi Fontana, direttore sanitario dell'associazione, i quali hanno illustrato ai ragazzi l'importanza della donazione del sangue.

Così la presidente De Luca: "Donare il sangue vuol dire prendersi cura e salvare la vita a qualcuno che non conosciamo nemmeno. Un gesto altruistico e gratuito che ha un valore inestimabile: una scelta di solidarietà e un impegno che richiede solo pochi minuti che ha un impatto duraturo e inestimabile per chi lo riceve. L'unica possibilità di approvvigionamento di sangue è l'uomo, non è ancora possibile riprodurlo in laboratorio".

L'incontro si è chiuso con la consegna della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, dono di Europe Direct Cuneo, e di una borraccia, dono dell'Avis di Cuneo.