La Figura di Dio nella filosofia: incontro culturale a Martiniana Po

Dopo il successo dello scorso anno tornano a Martiniana gli incontri culturali promossi dall’associazione Giovanni “Netu” Borgna, con una nuova edizione de "Il tè culturale della domenica".

Il primo appuntamento del 2025 è fissato per domenica 9 febbraio alle 16, nella sala dell’associazione in via Marconi 8, nel paese della valle Po.

Il tema dell’incontro, intitolato “La figura di Dio nella filosofia”, sarà affrontato dal professor Severino Scarazzini, relatore esperto nel campo della filosofia e del pensiero teologico. L’evento offrirà ai partecipanti un'opportunità unica per esplorare il concetto di divinità attraverso il pensiero filosofico, analizzando le diverse interpretazioni sviluppate nel corso della storia.

Durante la giornata, sarà possibile effettuare il tesseramento o il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione Culturale Giovanni Borgna, sostenendo così le future iniziative culturali e di approfondimento.

L’incontro è aperto a tutti e la partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero telefonico 345-4534564.

Un’occasione per gli appassionati di filosofia e cultura, che potranno condividere riflessioni e approfondire un tema di grande rilevanza intellettuale e spirituale.