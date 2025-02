Manassero e Robaldo a Nizza: "Conosceremo il cronoprogramma del Tenda dopo il 13 febbraio"

Tenda, un altro cronoprogramma in arrivo. Verrà portato a conoscenza del territorio dopo il 13 febbraio.

L'orizzonte di apertura, lo ricordiamo, dopo la doccia fredda di metà dicembre e il no della Francia, è giugno 2025.

Ad annunciarlo il presidente della Provincia e la sindaca di Cuneo, Luca Robaldo e Patrizia Manassero, a Nizza per la riunione del Comitato di Cooperazione Frontaliera previsto dal Trattato del Quirinale, sottoscritto nel 2021 fra Italia e Francia.

"L'occasione ci ha consentito di apprendere le prossime date in cui si riunirà il Comitato Tecnico, che fornirà alla Conferenza Intergovernativa il cronoprogramma aggiornato dei lavori al tunnel di Tenda. Confidiamo possano rispettare le previsioni fatte dal Ministro francese dei Trasporti Tabarot nella visita svolta il 4 gennaio. Come Comitato di Monitoraggio attendiamo, dunque gli esiti del Comitato, soprattutto per quanto concerne i collaudi che devono essere svolti dalle preposte autorità italiane e francesi".