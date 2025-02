A Cuneo nel menù dl McDonald’s c’è anche la solidarietà

“Sentirsi parte di una comunità significa soprattutto essere presente, collaborare sul territorio ed affiancare le diverse realtà cittadine che si occupano del sociale. Per questo festeggiare dei grandi traguardi, per me e la mia azienda, vuol dire anche contribuire a realizzare progetti rivolti a chi ha bisogno di aiuto e sostenere i tanti volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie agli altri”.

Con queste parole - pronunciate con un filo di emozione - Alessandro Romano, amministratore delegato di Euro1, la società licenziataria dei locali McDonald’s in provincia di Cuneo - ha motivato la scelta di donare 10mila euro a cinque associazioni che operano nel sociale.

La donazione si è svolta durante il taglio del nastro che ha ufficialmente inaugurato il locale di via Sandro Pertini 8 a Cuneo, aperto al pubblico da un mese.

A beneficiare del contributo di duemila euro ciascuna, sono state quattro associazioni cuneesi: Amico Sport ASD, operante nel campo dello sport per atleti con disabilità intellettive, Fiori sulla Luna Onlus con focus sul progetto Siblings, Aria APS e Associazione Amici Case del Cuore in sostegno all’inserimento sociale di persone con disturbi dello spettro autistico. A completare le erogazioni quella in favore di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, ente del terzo settore che opera nell’accoglienza per offrire ospitalità e assistenza alle famiglie dei bambini ospedalizzati durante il periodo di degenza lontano da casa. In particolare, il supporto va alla Family Room di Alessandria presso l’Ospedale Infantile Cesare Arrigo, inaugurata e sostenuta attraverso continue donazioni dal 2011. Alla consegna era presente la referente Cristina Pulita.

Quello di via Pertini è il sesto locale in gestione in provincia ed il secondo nella città di Cuneo, per un totale di circa 300 dipendenti. Segno tangibile di un grande legame con il territorio e la sua comunità attraverso le ricadute sul mondo dell’occupazione, sull’indotto economico e sociale in genere.

“Ringrazio tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo momento di festa e di solidarietà - ha concluso l’ad Alessandro Romano -. Sono certo che anche con il nostro aiuto le associazioni svilupperanno progetti inclusivi e di pari opportunità, al di là di ogni stereotipo. Valori che sono gli stessi che guidano Euro1. La collaborazione con il territorio, la comunità e le associazioni proseguirà, perché come dico sempre: fare del bene ti fa sentire bene”.