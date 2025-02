Successo per il seminario Inarcassa in materia di previdenza e assistenza dedicato agli Ingegneri e agli Architetti iscritti ai rispettivi Ordini della Provincia di Cuneo

Sala gremita in occasione del seminario in materia di servizi offerti da Inarcassa, la cassa di Previdenza degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e degli Ingegneri liberi professionisti.

Il seminario, organizzato dagli Ordini locali in collaborazione con i Delegati provinciali Inarcassa, ha visto la partecipazione del Vice Presidente di Inarcassa - Ing. Massimo Garbari - e del Direttore del Settore Affari Istituzionali di Inarcassa - Dott. Sergio Ricci - che ieri (7 febbraio 2025) hanno illustrato ai circa 180 Liberi Professionisti gli aspetti salienti legati alla previdenza e all’assistenza.

In apertura dei lavori sono intervenuti, per i saluti istituzionali, i rappresentati degli Ordini - Ing. Danilo Picca in qualità di Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri e Arch. Fabrizio Rocchia in qualità di Presidente dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C - e i due Delegati provinciali Inarcassa. “E’ necessario che la costruzione del percorso previdenziale” - sostiene l’Ing. Lorenzo Caranta - Delegato per gli Ingegneri della Provincia di Cuneo - “avvenga già dai primi anni di iscrizione alla Cassa” mentre l’Arch. Fabrizio Rocchia - Delegato per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo - ha ricordato che “Inarcassa mette a disposizione importanti servizi legati all’assistenza e alla prevenzione della salute, consistenti in check-up annuali gratuiti per tutti gli iscritti”.

Durante l’evento, che ha visto la partecipazione anche di molti Delegati Inarcassa del Piemonte, sono intervenuti in sala molti Architetti e Ingegneri con quesiti diretti ai relatori, il che sottolinea come la previdenza e l’assistenza siano aspetti fondamentali e non scontati nello svolgimento della libera professione.