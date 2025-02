Giovani cuneesi protagonisti alla First Lego League

Lo scorso 26 gennaio , le squadre dell’Associazione Artù Cuneo, capitanate da Lorenzo Ingrosso, Donatella Marro e Diego Bergia, hanno partecipato a una delle semifinali nazionali della competizione FIRST®️ LEGO®️ League; una competizione STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) internazionale per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza.

La squadra Junior, composta da Alessandro Montana, Andrea Daziano, Emaneul La Porta, Gabriele Bua, Leandro Colombari, Margaret Garneri, Matteo Armando, Matteo Viale e Valerio Alaimo, ha vinto il premio Core Values, assegnato al team che meglio rappresenta i valori di squadra e condivisione del mondo STEAM.

La squadra Senior (Alessandro Ungureanu, Rodwenson Banta, Alessio Bracco, Francesco Rossi, Gabriele Mondino e Matteo Finotto si è classificata invece tra le prime 4 squadre su 30 e ora accederà alle finali nazionali, che si terranno a Genova a Marzo.

Il tema di quest’anno si intitolava “Submerged” e riguardava l’ambiente marino.

"Siamo molto soddisfatti dei nostri ragazzi perché confrontarsi con le migliori squadre d'Italia non è mai facile; l’impegno che ci mettono ogni settimana quando ci troviamo nei nostri laboratori, sta dando i suoi risultati. Ragazzi continuate così!", affermano i tre insegnanti responsabili delle squadre cuneesi.