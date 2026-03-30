Pasqua a Limone Piemonte: tre giorni di festa tra mercatini, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia

In occasione delle festività pasquali, il Comune di Limone Piemonte propone un ricco calendario di appuntamenti in programma da sabato 4 a lunedì 6 aprile.

Per tre giorni, il centro storico accoglierà mercatini dell’artigianato, street food e intrattenimenti per grandi e piccini, con tiro a segno, pesca dei pupazzi, stand gastronomici con frittelle di mele.

Il programma prenderà il via sabato 4 aprile con l’apertura ufficiale degli spazi espositivi e delle attività. A partire dalle 14 giochi e animazione per bambini con spettacoli di clown, insieme al laboratorio di decorazione delle uova di Pasqua.

Sempre sabato 4 aprile, la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà “L’isola di Pasqua”, un percorso di attività laboratoriali a partecipazione libera, senza prenotazione, in programma dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. Per l'occasione saranno allestite quattro aree tematiche: un’area creativa dove poter realizzare disegni e creazioni a tema pasquale, un percorso motorio pensato per il movimento in gioco, un’area lettura per sfogliare libri e albi illustrati e una zona giochi da tavolo dedicata alla socialità. Info: 0171.926663 - bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

La giornata di sabato si chiuderà in musica con il tributo live a Zucchero, in programma alle ore 21 in Piazza del Municipio.

Domenica 5 aprile, giorno Pasqua, il centro storico ospiterà per tutta la giornata il mercatino dell'artigianato e del fatto a mano. Dalle 10 alle 15 nuovo appuntamento con il laboratorio di decorazione delle uova di Pasqua, mentre dalle 11 alle 12.30 si svolgerà l'attesissima caccia al tesoro delle uova; nel pomeriggio, dalle 14, spazio ai tradizionali “giochi di una volta”, per riscoprire il divertimento semplice e condiviso.

La manifestazione si concluderà lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, con la seconda giornata del mercatino dell'artigianato del legno e del fatto a mano e le coreografie itineranti di giocolieri e trampolieri nelle vie del centro, che animeranno le vie del centro con spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.