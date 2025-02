Cuneo, anche via Busca riqualificata con il PNRR: via al cantiere destinato a un nuovo modo di abitare

Nel centro storico di Cuneo, in via Busca 6, 8 e 10, sono partiti i lavori di un ennesimo intervento che appartiene al pacchetto di riqualificazioni finanziate dal PNRR e riguarda un edificio di proprietà del Comune. Il caseggiato, composto da 3 piani fuori terra, oggi ospita al piano terra le sedi di alcune associazioni locali e alloggi, mentre ai piani superiori sono collocate delle unità abitative. Il progetto prevede la ristrutturazione interna di 4 di questi alloggi – e da qui sono partiti i lavori –, degli spazi comuni al piano terra e la riqualificazione dei due cortili. Si interverrà inoltre su tutte le facciate, sia con la sostituzione di tutti gli infissi, sia con il risanamento degli intonaci ammalorati e il ripasso della tinteggiatura.

Come per gli altri interventi di riqualificazione abitativa già avviati in città (per esempio alla ex-caserma Piglione o all’edificio ex-Onpi a Borgo Gesso), l’obiettivo del progetto è creare la possibilità di un nuovo modo di abitare per generare senso di comunità e (ri)creare legami e relazioni tra le diverse generazioni.

Per questo dai lavori nasceranno ambienti comuni riorganizzati e spazi esterni rinnovati, per contribuire a generare, tra gli abitanti, un nuovo mix sociale, culturale e generazionale, grazie a luoghi che daranno la possibilità di relazione e d’incontro. I lavori porteranno inoltre ad una migliore efficienza dal punto di vista delle prestazioni energetiche e a una riqualificazione estetica dell’edificio, che risulterà così meglio armonizzato con la vicina Università e in generale con il tessuto urbano del centro storico. L’edificio è infatti in posizione strategica: in prossimità della sede di Cuneo dell’Università degli Studi di Torino, la sua ubicazione permette e facilita gli spostamenti a piedi e la possibilità di creare un contesto di “vita di quartiere” con accesso ai servizi principali, così che anziani autonomi o famiglie fragili potranno trovare casa accanto a giovani studenti.

Il progetto è stato realizzato dal R.T.P. Tekne-Rossiprodi associati; i lavori sono stati affidati alla ditta Giordano Costruzioni S.R.L. di Mondovì. L’importo complessivo dell’intervento è di 1.620.000 euro.

Così la sindaca Patrizia Manassero: “Questo intervento appartiene al filone dei progetti legati alla nuova qualità dell’abitare. È collocato nel centro storico, in un luogo al contempo strategico e delicato. Dopo gli anni che hanno visto rifiorire l’asse centrale di via Roma, ora, un passo alla volta, lavoriamo per portare una urbanizzazione più moderna ed efficiente anche nelle vie laterali. Il progetto su via Busca è un tassello di una riqualificazione della Cuneo storica che in questi mesi è oggetto di interventi e attenzioni di dimensioni e risorse diverse: da palazzo Santa Croce al nuovo parco giochi in via Caraglio, dal rinnovato scalone bellavista, al mercato coperto e fino ai giardini Fresia. Rinnoviamo gli spazi per aiutare le persone a vivere meglio”.