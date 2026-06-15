La Fondazione Crc lancia il suo nuovo magazine dedicato alla società contemporanea

Tra gli ospiti della presentazione Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale dell’Università Cattolica di Milano, e Sambu Buffa, designer del cambiamento e inclusion trainer

Una nuova iniziativa editoriale per interpretare le dinamiche della società contemporanea, dare spazio ai temi cardine della programmazione istituzionale e raccontare storie che siano di stimolo per l'intera comunità della provincia di Cuneo. Sono i propositi di "Fondazione è", il nuovo magazine della Fondazione Crc, che si avvarrà del contributo di importanti voci del panorama locale e nazionale. La rivista cartacea, in distribuzione nelle prossime settimane, sarà costantemente affiancata da una pagina web dedicata, pensata per raccogliere tutti i contenuti pubblicati e arricchirsi mensilmente con storie e approfondimenti inediti.

Il debutto ufficiale della testata avverrà martedì 23 giugno, alle ore 18, presso gli spazi del Rondò dei Talenti a Cuneo.

L'appuntamento, intitolato "Storie dal futuro", vedrà la partecipazione di due tra gli autorevoli autori che hanno collaborato alla realizzazione del primo numero della rivista. Sul palco saliranno infatti Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale dell’Università Cattolica di Milano, e Sambu Buffa, designer del cambiamento e inclusion trainer. I due ospiti approfondiranno in un dialogo a più voci le traiettorie possibili per il futuro delle giovani generazioni e la centralità del tema dei diritti all'interno del dibattito attuale.

La tavola rotonda sarà moderata da Elisabetta Cibinel, referente dell'area filantropia di Percorsi di Secondo Welfare. Le conclusioni dell'incontro saranno invece affidate a Fabrizio Minnella, esperto di comunicazione sociale e responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne di Fondazione con il Sud, il quale interverrà per esaminare da vicino il ruolo cruciale che la comunicazione svolge nei processi di cambiamento sociale.

L'evento è aperto al pubblico; gli interessati a partecipare possono effettuare la prenotazione direttamente sul sito web della Fondazione alla pagina https://fondazionecrc.it/events/?u=storie-dal-futuro-con-alessandro-rosina-e-sambu-buffa .