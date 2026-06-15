Cuneo: il Comitato del Centro storico sollecita un intervento contro le blatte in via Santa Croce

Il Comitato per il Futuro del Centro Storico continua a sollecitare un intervento dell'amministrazione comunale per contrastare la massiccia presenza di blatte segnalata da numerosi residenti nell'area di via Santa Croce e nelle strade limitrofe.

Nelle ultime settimane, il Comitato ha raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, che lamentano la presenza degli insetti in numerosi angoli e spazi pubblici della zona. Con l'arrivo del caldo, il fenomeno starebbe interessando anche cortili e abitazioni private, con le blatte che finiscono per entrare nelle case, soprattutto nelle abitazioni che tengono porte e finestre aperte nelle ore serali. Il Comitato ha dunque richiesto l'intervento degli operatori competenti affinché venga affrontata una situazione che i residenti descrivono come fonte di disagio e preoccupazione sotto il profilo del decoro e dell'igiene urbana.

La richiesta si inserisce nel più ampio lavoro di attenzione che il Comitato porta avanti sul tema della vivibilità del quartiere, intervenendo sulle problematiche segnalate dai residenti e promuovendo al tempo stesso iniziative di cura e valorizzazione degli spazi pubblici.

Un esempio arriva da Largo Caraglio, dove recentemente alcuni residenti hanno voluto lanciare un messaggio positivo decorando due aiuole con bruchi, farfalle e rane di pietra colorate e una giovane cittadina ha invitato passanti e residenti a lasciare un pensiero o un desiderio su alcuni cuori di carta appesi nella piazza. Un piccolo gesto simbolico che testimonia come, nonostante le criticità presenti, ci siano ancora cittadini pronti a prendersi cura del proprio quartiere e a immaginare un futuro migliore per i suoi spazi pubblici.