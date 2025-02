“Un vicese in America - Luigi Melano Rossi”: sabato a Vicoforte si presenta il libro di Gianfranco Somà

Sabato 15 febbraio alle ore 17 a Vicoforte nella Sala Polifunzionale di Via al Santuario, presso gli edifici scolastici, sarà presentato il libro "Un Vicese in America - Luigi Melano Rossi" scritto da Gianfranco Somà, architetto e già assessore che, oltre trent’anni fa, da studioso della storia vicese, aveva proposto l’intitolazione di una piazza a Vicoforte in località Fiamenga.

Il libro racconta, con ricchezza di particolari ed aneddoti, la straordinaria vita di Luigi Melano Rossi, nato a Vico nel 1853 in una casa al centro del paese e morto a Le Havre nel 1934. La sua storia inizia come quella di un ragazzo che, all'età di sedici anni, lascia il suo paese per esplorare il mondo; approda in America, a Boston, dove si afferma professionalmente con importanti attività commerciali e dedica parte della sua vita culturale alle memorie di Vicoforte.

"Questo evento - spiega l'assessore alla cultura, Daniela Tarò - rappresenta un'opportunità unica per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico e culturale della nostra comunità. Desidero esprimere il mio personale ringraziamento all'autore Gianfranco Somà per averci dato l’opportunità di conoscere questa importante figura vicese, testimonianza di una vita avventurosa, di riscatto sociale, di conquista culturale e di prestigio internazionale, ma anche di affetto e nostalgia per la propria terra natia. Come tanti dei nostri giovani che partiranno per il mondo in cerca di fortuna, ma porteranno sempre nel cuore il loro piccolo paese, Vicoforte, dove sono cresciuti. Invitiamo caldamente a partecipare numerosi a questo evento culturale per conoscere meglio una delle figure più illustri della nostra storia locale".

La presentazione, con l’intervento dell’autore, sarà arricchita dagli interventi dell’Ing. Vanni Badino e del Prof. Nicola Duberti dell’Università degli Studi di Torino.