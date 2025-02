“El teatro piemontèis” al Toselli di Cuneo

La rassegna “El teatro piemontèis” al teatro Toselli di Cuneo, curata dall’associazione Teatrando Millennium, ospiterà sabato 15 febbraio la Compagnia Siparietto San Matteo che porterà in scena la commedia brillante “’I ses prope n’ors”

Trama: Alessandro Balangero vedovo senza figli noto industriale del settore alimentare vive da solo ed un giorno nella sua azienda è colto da un malore causato pare da un presunto stress. In seguito a questo episodio accorrono in suo soccorso i suoi parenti ed i suoi amici nonché i dirigenti della sua azienda più fidati. Questi signori chi per un motivo chi per un altro sono tutti preoccupati da questo improvviso malore che ha colto il Commendatore e decidono di indagare per conoscere le cause.

Finale con clamorose sorprese

La rassegna continuerà con i prossimi spettacoli:

Sabato 22 marzo Ij Camolà di Giaveno presenteranno “Na gabia ‘d mat”

Il 29 marzo J’amis del Borgh di Moncalieri con “Le pillole d’Ercole”

La serata finale con le premiazioni avrà ospiti Gli amici del teatro di Beinette con la commedia “L'hai falo per amour”

Come sempre le votazioni del pubblico e della giuria tecnica consentiranno l’assegnazione del premio al

Miglior spettacolo, miglior compagnia, migliore Regia, miglior attore e miglior attrice

Bglietto per singolo spettacolo euro 13, ingresso gratuito fino ai 20 anni compiuti, ridotto euro 10 dai 20 ai 25 anni. Acquisto biglietti direttamente al botteghino a partire dalle ore 20 e per chi lo gradisse c’è la possibilità di anticipare la prenotazione con contatto whatsapp o telefonico al 347 8738733