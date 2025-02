Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo: una convenzione con eVISO per la gestione dei costi energetici

Le strutture socio-assistenziali svolgono un ruolo fondamentale nella nostra comunità, garantendo assistenza e benessere agli ospiti. Tuttavia, la gestione dei costi energetici rappresenta una sfida crescente per molte case di riposo. Per questo motivo, eVISO ha avviato una collaborazione con l’Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo, un’organizzazione di volontariato che opera per supportare gli Amministratori delle Case di Riposo e migliorare il benessere degli anziani nelle strutture. L’Associazione rappresenta circa 70 Case di Riposo su tutto il territorio provinciale e si pone come punto di riferimento per garantire un servizio di qualità.

Grazie a questa convenzione, le case di riposo associate potranno accedere a soluzioni su misura, che includono:

Tariffe personalizzate , studiate sulle specifiche esigenze delle strutture assistenziali

, studiate sulle specifiche esigenze delle strutture assistenziali Risparmio concreto , con un’ottimizzazione dei costi energetici per le case di riposo e i loro dipendenti

, con un’ottimizzazione dei costi energetici per le case di riposo e i loro dipendenti Energia verde , con forniture di luce e gas da fonti sostenibili per ridurre l’impatto ambientale

, con forniture di luce e gas da fonti sostenibili per ridurre l’impatto ambientale Supporto continuo, con un team dedicato e un servizio clienti localizzato nella provincia di Cuneo

Silvio Invernelli, Presidente dell’Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo, ha dichiarato:

"Il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento per tutte le case di riposo della provincia di Cuneo. Per raggiungerlo, ogni giorno lavoriamo insieme in maniera sinergica e partecipata, offrendo ai nostri anziani servizi di eccellenza. La collaborazione con eVISO è un esempio concreto di questa visione: un'azienda del territorio che mette a disposizione la propria tecnologia e competenza per supportare le nostre strutture."

Lorenzo Cagna, Sales Account Grandi Clienti di eVISO, ha aggiunto:

"Le case di riposo sono presidi essenziali per il nostro territorio e vogliamo aiutarle a liberare risorse preziose attraverso una gestione intelligente dell’energia. Grazie ai nostri servizi e ad una convenzione dedicata, vogliamo permettere alle strutture di concentrarsi sulla loro missione: prendersi cura delle persone."

Per ottenere un’analisi gratuita dei consumi e scoprire le soluzioni dedicate, le strutture interessate possono contattare eVISO al numero 0175 1953004 o inviare una mail a ufficiosales@eviso.it, allegando le ultime bollette.

Con questa iniziativa, eVISO conferma il suo impegno per un’energia più accessibile, sostenibile e al servizio della comunità.

https://eviso.it/