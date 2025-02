Nuovo Codice della Strada, giovedì 20 febbraio ad Alba l’incontro con la cittadinanza

Un incontro con la cittadinanza per discutere del nuovo Codice della Strada. È quanto organizzato ad Alba dalla Confarca per illustrare, con le autorità competenti, le nuove regole inserite all’interno del Codice della Strada. L’incontro, a cui si potrà partecipare gratuitamente, si terrà giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 20:30, all’interno della Sala delle Conferenze della Banca d’Alba (via Cavour, 4 – Alba ).

All’incontro, organizzato dalla confederazione che rappresenta oltre 2.400 autoscuole e studi di consulenza sul territorio nazionale, parteciperanno esponenti della polizia municipale e dei carabinieri della compagnia di Alba, la direttrice della Motorizzazione civile di Torino, dottoressa Stefania Bosio, l’avvocato Aldo Rosazza Boneitin, lo specialista in medicina legale, dottor Valerio Ghibaudo, il segretario nazionale degli Studi di consulenza della Confarca, Roberto Gianolio, e il vice presidente della Confarca, Sergio Cozza.