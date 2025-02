All'Auditorium di Cherasco tornano i Giovedì dei Talenti

Tornano i “Giovedì di Talenti”, il ciclo di incontri organizzato dalla rete di Talenti Latenti e dall’ASL CN2, capofila del progetto finanziato dalla Fondazione CRC. Il primo incontro di questa nuova stagione si terrà il 27 febbraio 2025, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso l’Auditorium Banca di Cherasco, in via Bra 15, a Roreto di Cherasco (Cuneo).

Il tema del primo incontro sarà “Gestione del risparmio familiare: imparare a gestire il denaro” e vedrà la partecipazione degli esperti di Microlab, un’associazione di volontariato che promuove l’inclusione sociale attraverso mentoring e formazione per supportare l’auto-imprenditoria, l’orientamento al lavoro e l’educazione finanziaria, e della Banca di Cherasco, società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire i seguenti temi: analisi delle spese e gestione del budget, gestione del bilancio familiare, imparare a risparmiare: risparmio a breve e lungo termine ed investimenti e protezione del patrimonio.

I “Giovedì dei Talenti” rappresentano una ripartenza importante per il progetto Talenti Latenti che, per il 2025, offrirà uno o due eventi al mese, trattando temi socio-sanitari rilevanti come economia domestica, salute e benessere, gestione del tempo libero.