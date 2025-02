È festa al Parco safari di Murazzano: il giaguaro Regina compie 23 anni

Un traguardo storico per il Parco Safari di Murazzano, in Alta Langa. Proprio oggi, giovedì 13 febbraio, il giaguaro Regina compie 23 anni, un'età di tutto rispetto per questa specie di felino che vive in media 10-15 anni e che è ormai una specie a rischio di estinzione. L'età di Regina è certificata da documenti ufficiali che, con ogni probabilità, la rende uno dei giaguari più longevi al mondo in cattività.

La ricorrenza sarà festeggiata domenica 16 febbraio, con una giornata speciale da parte del Parco all’insegna della natura, dell’educazione e del divertimento, per celebrare questo incredibile traguardo. I bambini potranno partecipare a un’attività unica: creare arricchimenti regalo per Regina insieme all’etologa del parco. L’attività si svolgerà in due sessioni, alle 11:30 e alle 14:30, all’interno del caldo rettilario.

Una volta terminata la preparazione dei regali, i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di assistere dal vivo alla consegna degli arricchimenti nell’area esterna dedicata a Regina. Sarà emozionante osservare come Regina si cimenterà con curiosità e vivacità nell’apprezzare i doni ricevuti, in un’esperienza interattiva ed educativa che coinvolgerà grandi e piccini.