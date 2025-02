Il saluto del presidente Gianluca Adriano all’Avis di Alba: "Senza i donatori, saremmo solo numeri e parole"

L'Avis di Alba si prepara a vivere un momento significativo con l'assemblea annuale in programma per sabato 22 febbraio 2025, presso il Palazzo Mostre e Congressi. Un appuntamento non solo istituzionale, ma anche di passaggio di testimone: il presidente Gianluca Adriano saluterà ufficialmente il proprio incarico, dopo due anni e mezzo alla guida della sezione albese.

"Ci tengo molto a salutare e ringraziare tutti i donatori", afferma Adriano. "Quest'anno abbiamo raggiunto un grande traguardo, con 138 donazioni in più rispetto al 2023. Sono orgoglioso del percorso fatto e di tutto il lavoro svolto per far crescere Avis Alba, tra momenti belli e difficoltà. Oggi possiamo dire di aver portato in porto questa nave, pronti a lasciare spazio a chi verrà dopo".

L'assemblea avrà inizio alle 16.30, con la seconda convocazione e l'avvio dei lavori. All'ordine del giorno, oltre alla relazione morale del presidente e alla relazione finanziaria dell’amministratore, ci sarà anche la ratifica delle candidature al Consiglio provinciale Avis e la nomina dei delegati all’assemblea provinciale. Un momento molto atteso sarà la premiazione dei donatori benemeriti, con la consegna degli Oscar della generosità 2024.

L'evento rappresenta anche un'opportunità per riflettere su un biennio intenso per l'Avis di Alba e non solo. "Abbiamo cercato di mantenere vivo lo spirito di questa associazione, pur con tutte le difficoltà che il volontariato comporta. Le iniziative che abbiamo organizzate sono andate molto bene, dalla tradizionale marcia, al torneo di calcio e la mostra fotografica dedicata a Severino Marcato, storico fotoreporter del Gruppo Editoriale San Paolo, che per oltre mezzo secolo ha documentato con passione l’attività dell’associazione".

Le immagini, arricchite da alcuni scatti d’archivio, raccontano il percorso dell’Avis di Alba attraverso eventi istituzionali, momenti di festa, la crescita della sezione e l’impegno dei donatori. Marcato, ex vice presidente di Avis Alba per 14 anni, ha dedicato la sua vita a immortalare l’essenza del volontariato e delle missioni di solidarietà, soprattutto in Africa, in particolare in Burkina Faso. "Con la sua macchina fotografica ha saputo fissare il senso profondo della generosità e del dono", ha sottolineato Adriano.

Dopo la parte istituzionale, la serata si concluderà con una cena conviviale ospitata presso il Salone polifunzionale del Comune di Magliano Alfieri.

L'assemblea sarà anche l'occasione per definire il futuro dell'associazione. Il nuovo consiglio direttivo, che verrà eletto nella giornata del 22 febbraio, avrà poi il compito di individuare il prossimo presidente. "Io non mi ricandiderò alla presidenza, ma resterò nel consiglio per offrire supporto. Tuttavia, l'importante non è chi guida Avis, ma chi dona: senza i donatori, noi saremmo solo numeri e parole. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che ogni giorno scelgono di dare qualcosa di sé agli altri".

Adriano ha inoltre voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai capigruppo e ai presidenti che si sono succeduti negli anni, il cui impegno costante ha permesso di consolidare e far crescere Avis Alba. "Un grazie particolare a tutti i capigruppo, che con passione e dedizione portano avanti il loro lavoro sul territorio, sensibilizzando alla donazione e garantendo continuità all’opera dell’associazione. E un pensiero va anche a tutti coloro che hanno lasciato un segno nella nostra comunità. Se oggi Avis Alba è una realtà così forte, è grazie a chi ha costruito e custodito questo patrimonio di generosità".