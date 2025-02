Apro Formazione conferma le preiscrizioni al prossimo anno formativo

Le preiscrizioni appena concluse sono in linea con quelle dello scorso anno e vedono Apro Formazione essere la scelta ideale per chi ha propensione per la manualità e le professioni tecniche, con piani di studio che prevedono molte ore di attività nei laboratori attrezzati con tecnologie e macchinari moderni (gli stessi che gli allievi ritroveranno poi nelle aziende del territorio).

Proprio la sinergia con il tessuto produttivo del territorio è uno dei punti forti di Apro Formazione: al terzo anno (ma spesso già dal secondo) è previsto un periodo di training in azienda durante gli stage, un valore aggiunto che permette agli studenti di sperimentare in azienda il proprio potenziale e alle aziende di conoscere e vedere all’opera i tecnici di domani.

Un meccanismo virtuoso al punto che una percentuale molto alta di studenti trova occupazione entro 6 mesi dal conseguimento della qualifica o del diploma professionale, spesso nella stessa azienda partner dello stage.

Ma Apro Formazione offre ai propri studenti anche altri servizi come lo sportello Orientamento a supporto alle scelte scolastiche, universitarie e professionali, un Counselor scolastico interno, che accompagna gli studenti durante il loro percorso di crescita professionale e personale, ma anche una serie di certificazioni internazionali sulla lingua inglese (Apro Formazione è Cambridge Preparation Centre, Oxford Test & Preparation Centre) sull’enologia con il WSET international e la Patente Europea del Computer ICDL.

Le famiglie ci scelgono anche perché una parte del percorso di studi può essere svolta all’estero grazie al programma Erasmus e alla rete di partner europei con cui collaboriamo, al punto che Apro Formazione è diventata punto di riferimento per le mobilità all’estero anche degli allievi delle altre scuole del territorio che si candidano per partire in Erasmus verso Spagna, Francia, Croazia, Polonia, Germania, Grecia, Malta, Cipro e altre nazioni.

A conferma del valore formativo di Apro Formazione, la Regione Piemonte ha recentemente pubblicato la graduatoria annuale delle Agenzie Formative regionali, riconoscendo ad Apro Formazione un prestigioso 4° posto su oltre 30 soggetti (di cui molti hanno una dimensione Regionale e Nazionale) collocando l’Istituto albese tra le migliori realtà formative del Piemonte.

Sull’argomento il Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola ha commentato: “Questo importante risultato è stato raggiunto al termine di un processo di valutazione che ha tenuto conto di criteri fondamentali quali l’esperienza pregressa, la qualità dei corsi erogati e delle proposte progettuali, la sostenibilità delle iniziative e i rapporti con il tessuto produttivo ed il contesto locale. Un risultato che non solo rafforza il ruolo dell’Agenzia come leader nella formazione professionale, ma testimonia anche la fiducia riposta dalla Regione nella capacità di Apro di offrire servizi educativi di qualità alle nuove generazioni, ampliando la missione educativa e inclusiva per formare i professionisti di domani”