Piasco si illumina di meno: una settimana per l'efficienza energetica e la sostenibilità

Oggi, domenica 16 febbraio, con la 21ª edizione di ‘M’illumino di meno’, si celebra la ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’. L’iniziativa, il cui titolo è ‘M’illumino di Meno va veloce e va di moda!’, durerà quest’anno un'intera settimana, fino al 21 febbraio. Un'estensione voluta per evidenziare come un solo giorno non sia più sufficiente a raccontare l'impegno collettivo di migliaia di persone, scuole, città, aziende, associazioni e comunità.

Per l'occasione, in tutta Italia, le luci dei palazzi municipali e dei principali monumenti saranno spente, un gesto simbolico per sensibilizzare sul risparmio energetico.

I consiglieri di minoranza di Piasco Flavio Fraire e Giancarlo Panero commentano: “Quest'anno ‘M'illumino di meno’ dura una settimana, fino al 21 febbraio, per spegnere e ridurre le luci non essenziali. La motivazione è chiara: un solo giorno non basta per realizzare un risparmio energetico significativo”.

I due consiglieri sottolineano l'importanza di un impegno costante: “Per Piasco è fondamentale educare e praticare la scelta del risparmio energetico per 365 giorni l'anno. Limitare lo spreco di energia porta non solo benefici ambientali, ma anche risparmi concreti per le casse del Comune”.

Fraire e Panero colgono l'occasione per rimarcare: “Questa è l'occasione per l'Amministrazione comunale di attivare il Progetto CER (Comunità Energetica Rinnovabile). Si tratta di una scelta concreta per produrre e condividere localmente energia da fonti rinnovabili”.

I consiglieri evidenziano i vantaggi della CER: “Un progetto di grande valore, già realizzato in alcuni comuni del cuneese e nei paesi confinanti con Piasco. Oltre a migliorare l’ambiente, contribuirà a sostenere il reddito delle famiglie e delle imprese, soprattutto in un momento segnato dai pesanti aumenti del costo dell'energia”.

L'edizione di quest'anno amplia inoltre il tema della sostenibilità includendo il riuso dei vestiti.

Fraire e Panero concludono: “Per il nostro paese questa è un'occasione di informazione e formazione anche sul riciclo, in particolare di carta e cartone. Il risultato sarà il risparmio di energia, la tutela delle foreste e un significativo miglioramento dell'ambiente”.