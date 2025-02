Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi (domenica 16 febbraio), al Km20 dell’Asti-Cuneo.

Coinvolta un’unica macchina, finita in un fosso lato strada in località Massimini. Non si segnalano feriti gravi.

Sul posto l’emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Fossano.