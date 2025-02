Avis Saluzzo: la nuova presidente è Silvana Barra

Nuovo presidente e nuove cariche istituzionali all'Avis Saluzzo, dopo le elezioni del rinnovato Consiglio Direttivo Comunale che si sono svolte venerdì 14 febbraio. Eletta come presidente è Silvana Barra, che aveva già ricoperto il ruolo nel periodo 2017/2020.

“Nell’accettare questa proposta, che mi riempie d’orgoglio, penso sia doveroso come prima cosa ringraziare il mio predecessore Mario Palmero e i membri del Consiglio uscente, per l’impegno e la dedizione che hanno profuso in questi ultimi quattro anni per promuovere e incentivare le donazioni di sangue e di plasma e per gestire come meglio si poteva la nostra Sezione.

Saluto e ringrazio il nuovo Consiglio Direttivo per la fiducia riservatami, sarà mio impegno, con la collaborazione dei nuovi Vicepresidenti Marco Mattio e Alessandro Morero, del tesoriere Nicola Michelangelo, della segretaria Maria Luisa Ponzo, dei consiglieri Marco Actis Grosso, Francesco Fallo, Susanna Tevino, Alessandro Magnino, Silvana Cravero, Alex Barbero e dei Volontari tutti, conservare questo patrimonio e di proseguire questa nostra bella esperienza per cercare di incrementare ulteriormente il numero di Donatori e delle donazioni, che è l’obiettivo di AVIS.

Il mio primo invito è quindi rivolto a tutti i Donatori attivi affinché salvaguardino con attenzione gli intervalli di donazione richiesti dalle normative vigenti e consigliati dai nostri Medici e dai Centri Trasfusionali, in modo da incrementare il numero delle donazioni pro capite annuali di sangue e plasma.

Il secondo invito a tutti i Donatori è di essere orgogliosi dei nostri valori e di impegnarsi singolarmente per valorizzarli, promuoverli e diffonderli, con la speranza di portare almeno un nuovo Donatore per ognuno nel corso dell’anno corrente. Un sincero e caloroso abbraccio a Voi ed alle vostre famiglie”.