La Consulta Giovanile di Cuneo e All4U Festeggiano la Vittoria di Olly al Festival di Sanremo

L'associazione All4U e la Consulta Giovanile di Cuneo desiderano esprimere le proprie più sincere congratulazioni a Olly per questo straordinario successo. Olly, che abbiamo avuto l’onore di ascoltare all’edizione 2023 di Connessioni, un festival dedicato alla musica e alla Cultura in tutte le sue sfaccettature, organizzato da All4U e dalla Consulta Giovanile, ha dimostrato di possedere un talento unico e una forte personalità artistica.

Per sostenere Olly in un momento così importante, una delegazione della Consulta Giovanile di Cuneo, sabato, ha deciso di recarsi direttamente a Sanremo. L’obiettivo era quello di immergersi nell’atmosfera vibrante del Festival e offrire il proprio supporto morale all’artista. L’esperienza di Sanremo non è stata solo un momento di celebrazione, ma ha rappresentato anche un’occasione di crescita e condivisione per tutti i membri della delegazione. Essere parte di un evento di tale portata ha permesso loro di comprendere meglio il mondo della musica e dell’intrattenimento, aprendosi a nuove opportunità e ispirazioni.

“La vittoria di Olly al Festival di Sanremo non è solo un riconoscimento del suo talento - afferma Gabriele Farina presidente della consulta giovanile - ma il simbolo di ciò che può accadere quando i giovani sono supportati e valorizzati. Nel 2023 abbiamo conosciuto un ragazzo come noi a cui piaceva cantare, ballare e fare festa e oggi lo vediamo lì nell’Ariston con il Leone in mano. Questo sicuramente ci carica d’entusiasmo per continuare con forza nelle nostre attività sicuri di stare andando nella direzione giusta”.

"Siamo molto orgogliosi della vittoria di Olly e di essere riusciti a presentarlo a Cuneo. Connessioni anche se alla quarta edizione sta crescendo molto, con proposte artistiche di livello nazionale e con la partecipazione di un numeroso pubblico. Stiamo preparando la nuova edizione e a breve comunicheremo alcuni dei grandi ospiti del 2025" afferma Forneris Maurizio, presidente di All4u.

Congratulazioni ancora a Olly per questo straordinario traguardo. La sua vittoria è motivo di orgoglio per tutti coloro che hanno creduto in lui e nel suo talento. All4U e la Consulta Giovanile di Cuneo sono pronte a sostenere tanti altri giovani artisti, affinché possano seguire le orme di Olly e realizzare i propri sogni. La musica è un linguaggio universale che ha il potere di unire e ispirare, e noi continueremo a fare la nostra parte per far brillare i talenti del futuro.