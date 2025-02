A Fossano il corso "Conoscere meglio se stessi e crescere in solidità e sicurezza"

Un corso PRH (Personnalité et Relations Humaines) di 4 giornate per conoscere meglio se stessi, identificare le proprie aspirazioni, fare chiarezza sulle condizioni che possono favorire il proprio sviluppo personale, crescere in solidità e sicurezza per affrontare meglio le difficoltà della vita.

Il corso, ospitato nei locali messi a disposizione dai Frati Cappuccini, in via Cesare Battisti (anche on line) è condotto dalla formatrice PRH del Piemonte Paola Pozzi, laureata in Psicologia della Comunicazione. Avrà luogo nei giorni 22, 29 e 30 marzo e 12 aprile, dalle 9 alle 17.

PRH è una Scuola di Formazione e Ricerca Internazionale specializzata nello sviluppo della persona; la formazione PRH si rivolge a chiunque sia interessato ad acquisire maggiore chiarezza su di sé e un maggiore equipaggiamento per affrontare, in autonomia, le eventuali difficoltà della vita.

La pedagogia dei corsi si basa sull’esperienza di vita; si tratta di un percorso di autoscoperta: la crescita personale si realizza attraverso l’analisi metodica dei propri vissuti ed è accompagnata dagli apporti della Scuola PRH e del formatore.