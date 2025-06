Festival dello Studente: in archivio la 26ª edizione

E' stata in assoluto l'edizione più bella di sempre la 26° del Festival dello Studente, un trionfo di talenti e di pubblico, sia per le due serate di teatro che per la serata finale di danza e musica che ha raccolto al Nuovo di Cuneo il pubblico delle grandi occasioni.

Ancora una volta gli studenti che hanno partecipato hanno dimostrato il loro amore verso una manifestazione che attendono ogni anno con trepidazione, come da loro detto più volte sul palco ma anche ai microfoni di Radio Piemonte Sound che è stata media partner dell'evento.

Importantissimo il sostegno di Istituzioni: il Comune di Cuneo, il Consiglio Regionale del Piemonte e la Fondazione Crc.

Ad aggiudicarsi il Trofeo Festival dello Studente è stato il Liceo Artistico Musicale che torna al successo nella classifica generale dopo 6 anni.

Secondo e terzo gradino del podio per Itis Cuneo e Liceo Classico che aveva trionfato nella passata edizione.

La sezione Musica ha visto trionfare l’Itis di Cuneo, mentre Liceo Classico e Liceo Artistico Musicale hanno conquistato secondo e terzo piazzamento.

Nel Teatro ha primeggiato il Liceo Artistico Musicale, secondo piazzamento pari merito tra Istituto Alberghiero di Dronero e Itis Cuneo, mentre il terzo posto è andato al Liceo Scientifico di Cuneo.

Per la Danza la vittoria è andata al Liceo Artistico Musicale, seguito al secondo e terzo posto da Liceo Classico e Itis.

I Trombettieri d’oro della ventiseiesima edizione:

Yuexuan Alessio Castellino (Itis) per la danza; per il teatro Noa Giurisato e Edgar Pablo Bagatella dell’Itis, Giulia Picco dell’Istituto Alberghiero di Dronero e Gabriele Rivetti del Liceo Classico di Cuneo; per la musica Gabriele Rivetti del Liceo Classico, Agnese Bottero del Liceo Scientifico, Manuel Nangano del Liceo Artistico Musicale e Bianca Giordano del Liceo De Amicis di Cuneo

Menzioni speciali della giuria per la danza a Daniela Ferrero e Danny Bergesio del Liceo Artistico Musicale, Morena Magali del Liceo Classico e Morena Bejtaga del Liceo De Amicis; per la musica a Elisa Stangoni e Ioana Puiu del Grandis, Francesco Loiaconi dell’Alberghiero, Nikita Monta e Kelsie Renzato del Liceo de Amicis, Noa Giurisato dell’Itis; per il teatro a Berenger Benozzi del Liceo Scientifico, Michele Bensetira del Grandis, Mongkol Castellino dell’Itis, Andrea Bella e Isabel Nocella dell’Alberghiero e Lorenzo Di Napoli del Liceo De Amicis.

Il Premio Empatia in ricordo del compianto Guido Bonino è andato allo studente dell'Itis Dionyz Picollo.

Grande soddisfazione da parte dell' organizzatrice e direttore artistico del Festival Luisella Mellino: "E' stata l'edizione più bella che io ricordi. Non ho parole per dimostrare l'affetto nei confronti dei ragazzi e la mia soddisfazione. Un ringraziamento agli insegnanti che accompagnano i propri studenti in questa avventura che ogni anno dà anche alla sottoscritta grandissime soddisfazioni. Infine un grazie sincero a tutti coloro che sostengono questa manifestazione”.