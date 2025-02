La Regione pensa al digital divide nelle aree montane, Sacchetto (FdI): "Risposta positiva alla mia interrogazione"

Nel corso della seduta del 18 febbraio del Consiglio Regionale il consigliere Claudio Sacchetto, presidente della Commissione Montagna, ha posto alla Giunta Regionale un’Interrogazione avente ad oggetto: digital divide nelle aree montane, nuove soluzioni per migliorare la situazione in Piemonte? L’interrogazione parte dalla richiesta di garantire connessioni stabili e performanti nei piccoli Comuni dei territori montani, un recente studio dell’UNCEM ha posto in evidenza come 4200 Comuni italiani, fra cui moltissimi piemontesi, ancora non hanno adeguati sistemi di copertura di rete neanche per la telefonia mobile, nonostante il Piano banda ultralarga, partito nel 2016, si intreccia, oggi, con il Piano Italia 1 Giga e Piano Italia 5G finanziati dal PNRR.

“In molti Comuni minori del Piemonte sono presenti aree bianche e bianchissime – ricorda il consigliere interrogante - ovvero prive di adeguata rete fissa e mobile in grado di garantire copertura internet e dove non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce ed ultraveloce,la piena copertura della rete di telefonia mobile e l’estensione delle infrastrutture di accesso a Internet a banda larga ed ultralarga, con la riduzione del digital divide anche nelle aree interne del territorio regionale, rappresentano servizi essenziali per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuni del Piemonte e di sostegno e stimolo dell’economia di quelle aree e quindi di quella regionale”.

Nelle scorse settimane è stato aperto un bando che scadrà alla fine del mese di febbraio per selezionare i fornitori a cui affidare la sperimentazione sulle connessioni internet satellitari che vede impegnato il Governo italiano che ha affidato ad Aria (la centrale acquisti di Regione Lombardia) l'incarico di avviare la procedura per sperimentare in quella Regione (e successivamente altrove) il servizio internet via satellite dedicato soprattutto alle zone non raggiunte dalla rete veloce, l'operazione ha un valore di 6,5 milioni, di cui 5 del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (messi a gara) e 1,5 di Regione Lombardia (per costi amministrativi e di gestione), e ha lo scopo di sviluppare connettività ibrida in cui la rete satellitare si integri con quella terrestre, con un affidamento che durerà 24 mesi, l’obiettivo dichiarato di Aria e Regione Lombardia, in sinergia con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, è superare la realtà del digital divide fornendo una copertura globale nelle aree rurali e remote, dove la connettività Internet è spesso inaffidabile o inesistente e poter contribuire alla realizzazione della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026.

“Siccome emerge la volontà a livello nazionale di proseguire ed ampliare la sperimentazione anche in altre aree e che il Piemonte ha un territorio che necessita di un miglioramento delle connessioni internet legate anche alla telefonia mobile – sottolinea Sacchetto – e che la connettività satellitare potrebbe anche ridurre tempi di realizzazione, costi per infrastrutture e disagi per i lavori stessi sul territorio ho interrogato la Giunta, che ringrazio per la risposta e per avere accolto la mia richiesta di valutare la sperimentazione in Piemonte, per sapere se sia sua intenzione adottare un Piano Regionale per la copertura delle aree bianche e bianchissime, per le reti fisse e mobili, adottando nuovi sistemi, come quello in Lombardia, attivandosi per aderire alla sperimentazione della connessione satellitare per le aree carenti o sprovviste di un servizio adeguato per fare del Piemonte una Regione che risolva una volta per tutte il problema della connettività telefonica e internet in generale sul suo territorio andando anche ad intercettare finanziamenti nazionali ed europei”.

La Giunta regionale si è impegnata ad attivarsi con i propri uffici ad approfondire la questione per valutare la sperimentazione satellitare in Piemonte seguendo l’esempio messo in campo dalla Lombardia.