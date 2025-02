Cordoglio a Dronero per la morte di Gloriana Durando

Affetto e moltissimi messaggi di cordoglio stanno giungendo in queste ore a Dronero per la morte di Gloriana Durando.



Di 65 anni, originaria di San Damiano Macra, era segretaria presso l’Istituto Comprensivo di Dronero. Affidabile e molto competente, nel corso degli anni aveva anche lavorato presso l’Istituto Comprensivo di Caraglio. “Il ricordo che ho - racconta un’insegnante - è quello di una persona professionale, gentile ma soprattutto discreta. Aveva una grande sensibilità Gloriana, dote non comune.”



Amante della natura, dei fiori e degli animali, in modo particolare dei gatti: “Ne rimaneva sempre affascinata - dicono i familiari - Coglieva quella particolare delicatezza, la stessa che poi l’ha sempre contraddistinta e con cui ha saputo essere presente, affezionatissima in particolare ai suoi nipoti”. Il marito Antonio, con i figli Barbara ed Alessandro con le rispettive famiglie, i nipoti Aimat, Daniel, Beatritz e Alma, il fratello Ugo, unitamente ai familiari e parenti tutti, la porteranno sempre nel cuore.



Il funerale sarà celebrato giovedì 20 febbraio, alle ore 14.30, nella Chiesa Parrocchiale di Dronero. Qui, alle ore 20, domani sera verrà recitato il rosario.