Costigliole Saluzzo: restauro degli ossari nel cimitero comunale e lavori di riqualificazione

I colombari che ospitano gli ossari all’interno del cimitero comunale versavano già da diverso tempo in condizioni non adeguate. Le infiltrazioni dal tetto ne stavano compromettendo la struttura, rendendo necessario un intervento di manutenzione. Inoltre, l’accesso era precluso a disabili e carrozzine, creando una barriera architettonica che ne limitava la fruibilità.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di sistemazione, che fanno seguito agli interventi già effettuati di impermeabilizzazione del tetto degli ossari e dei bagni adiacenti.

Nei prossimi giorni, gli operai interverranno all’interno dell’ossario, procedendo con il rifacimento delle cellette, la sistemazione delle lapidi e l’integrazione di un accesso privo di barriere architettoniche. Sarà infatti realizzata una rampa che consentirà di superare tre alti gradini, migliorando l’accessibilità per tutti i visitatori.

Il sindaco Fabrizio Nasi ha commentato: “Gli ossari erano in stato di conservazione e manutenzione non più decorosi. L’amministrazione comunale, pur essendo impegnata su molti fronti, è riuscita a mettere da parte delle risorse per quest’opera, che riteniamo importante per il decoro del cimitero e il rispetto che dobbiamo ai nostri defunti e ai familiari”.

L’intervento rappresenta un passo significativo verso una maggiore cura degli spazi cimiteriali, con particolare attenzione sia alla tutela del patrimonio esistente sia al miglioramento della fruibilità per tutti i cittadini.