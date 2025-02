Cuneo: spazio Ex-Lavatoi, aperto il bando per cercare un nuovo gestore

C’è tempo fino a lunedì 24 marzo 2025 alle ore 12 per partecipare all’asta per la concessione del locale degli Ex Lavatoi (via della Pieve, 3). Infatti, essendo in scadenza il tempo della attuale concessione ventennale, il Comune di Cuneo intende riaffidare quegli spazi perché restino un luogo vivo e attrattivo.

La concessione della struttura avrà la durata di dieci anni rinnovabili per altri dieci anni, a fronte di un canone minimo annuo complessivo di € 30.000 oltre IVA (salvo aumenti offerti in sede di asta) e con gli adeguamenti Istat a partire dal secondo anno.

La definizione della base d’asta tiene conto del fatto che, per essere adeguatamente valorizzati, i locali hanno bisogno di una serie di lavori di ristrutturazione, il cui costo sarà interamente a carico del gestore. Al futuro gestore si chiede anche di garantire le manutenzioni ordinarie e curare il verde pubblico di competenza.

La busta dell’offerta dovrà contenere tre documenti: la documentazione amministrativa, prevista dagli obblighi di legge a chi partecipa a simili procedure più la ricevuta di una cauzione per la partecipazione all’asta, di 12.000 euro; la documentazione che spiega l’offerta tecnica e che descrive, tra il resto, le proposte di allestimento e miglioramento della funzionalità del locale e degli spazi, la strutturazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande/locale di pubblico spettacolo che verrà aperto, ed eventuali servizi o attività aggiuntivi e/o integrativi (come eventi o attività e iniziative culturali e ludico-ricreative). In una terza busta dovrà essere inserita l’offerta economica, con il rialzo percentuale proposto sulla base d’asta.

Il disciplinare con tutti i dettagli tecnici per la partecipazione alla gara è scaricabile dal sito del Comune di Cuneo https://www.comune.cuneo.it/patrimonio-e-attivita-di-piano/aste-e-avvisi.html

Le buste delle offerte saranno aperte il 25 marzo 2025 alle ore 9 con una prima seduta pubblica nel Salone d’onore del Comune di Cuneo, alla quale seguiranno le sedute di valutazione dell’offerta tecnica.

Così l’assessore al patrimonio Alessandro Spedale: “Siamo arrivati alla conclusione della fase preparatoria indispensabile per il passaggio di gestione dello spazio degli ex-Lavatoi. Sappiamo quanto questi percorsi siano complessi e delicati. L’obiettivo è sempre di attrarre partner solidi e capaci di portare un valore aggiunto”.