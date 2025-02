"Scimmiottando la Tv": la storia del piccolo schermo in scena a Sommariva del Bosco

Grande spettacolo a Dommariva del Bosco, dove andrà in scena “SCIMMIOTTANDO LA TV”… salotti bla bla, musica, quiz, canzoni, contest, cucina, folclore di ieri e di oggi servite a due passi dal palco! Si rivivono e si respirano le magiche atmosfere di famosi programmi televisivi senza limiti vicini e lontani.

Si canta la storia del piccolo schermo coinvolgendo il pubblico in un grande show da palco. Vale tutto, fantomatici ospiti e colpi di scena per spaziare dentro e fuori la TV. Conduce l’inviato del programma satirico più famoso d’Italia LUCA GALTIERI (nonché conduttore di Tgevents Television) con la straordinaria partecipazione di MARCO CARENA (1° storico vincitore di Sanscemo che vanta una partecipazione al Festival di Sanremo, più volte ospite del Maurizio Costanzo Show etc…) e di GIACOMO AICARDI, giovane talentuoso “one man show” della canzone popolare italiana che ha sbalordito gli italiani di New York con “una notte magica e indimenticabile” cantando (con grande successo mediatico) ‘La nuova stella di Broadway’ di Cremonini a Times Square. Per tutti i protagonisti in scena una vera vetrina televisiva a cura di Tgevents Television.



ALLE ORE 21:00 TEATRO BONGIOANNI, VIALE SCUOLE 13