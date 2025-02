Piasco, nuovo consiglio di amministrazione alla casa di riposo “Anna ed Emilio Wild”

Nuovo consiglio di amministrazione per la casa di riposo di Piasco “Anna ed Emilio Wild”.

In rappresentanza della maggioranza del Consiglio comunale sono stati designati: Riccardo Barberis, Elena Fagiano, Simona Dalmasso, Bianca Rinaudo. Per la minoranza Wilmo Arnaudo.

“L'amministrazione comunale – afferma in una nota la sindaca Stefania Dalmasso - augura buon lavoro al nuovo cda della nostra casa di riposo, che ha una nobile tradizione di servizio alle famiglie. L’auspicio è che possa continuare il suo percorso, integrandosi sempre di più nel tessuto della comunità, che non è solo quella del Comune di Piasco, ma anche degli altri Comuni della valle. Senz’altro il nuovo cda metterà al centro della sua azione la relazione tra ospite e famiglia, in un rapporto di corretta e proficua collaborazione con il personale, per migliorare ulteriormente la qualità del servizio”.

Indiscrezioni dicono che in predicato per la presidenza ci sia Bianca Rinaudo, colei che col marito Franco Orusa fino ad un anno fa gestiva la Porta di Valle a Brossasco.

Per avere la conferma bisognerà però attendere la prima riunione, quando il nuovo consiglio di amministrazione indicherà presidente e vice.

Sabato 22 febbraio alle 9,30, nel salone della casa di riposo, il nuovo cda incontrerà i familiari degli ospiti per presentarsi e per avviare un confronto che, nelle intenzioni, dovrebbe diventare periodico.