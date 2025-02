Torna una delle feste più amate: il 4 marzo c'è il Carnevale bovesano

Martedì 4 marzo torna a Boves una delle feste più amate dai bambini e dalle famiglie: il grande Carnevale bovesano.

La festa del Carlevè si terrà in piazza Italia a partire dalle ore 14.30 di Martedì Grasso. Ancora una volta la città si appresta a vivere una giornata all’insegna del divertimento e della socializzazione a costo zero per le famiglie. Due postazioni di truccabimbi e coinvolgenti spettacoli saranno offerti ai bambini gratuitamente per regalare loro un pomeriggio indimenticabile. Sempre in piazza saranno presenti truck con dolci e prelibatezze tipiche del carnevale e ottimi panini caldi.

Tra le novità di questa imperdibile edizione lo spettacolo con Amaranta e Tamarindo “Pink Box” dove i bambini scopriranno l’incanto di Barbie e Ken. Uno spettacolo unico dove Amaranta e Tamarindo daranno vita ai celebri personaggi che si esibiranno in acrobazie sorprendenti, numeri di magia e una grazia senza pari. Trasformando la piazza in un mondo di favole rosa. Un mix irresistibile di circo, magia e intrattenimento che conquisterà i presenti dal primo istante.

Il secondo punto spettacolo è dedicato a Squilibrio e mister Kiwi con il “Carnival Circus”. I due artisti presenteranno uno spettacolo con numeri di giocoleria, equilibrismo e acrobatica, a concludere lo show un finale mozzafiato dedicato a straordinari equilibri.

Il programma

- Alle ore 14,30 inizio festa con accoglienza bambini sulla piazza da parte dei nostri artisti.

- Ore 14,30: Inizio zona “Face Painting” dove saranno eseguiti dei fantastici trucchi da parte di due truccabimbi.

- Ore 14,30: Inizio laboratori di Bolle di sapone

- Ore 15,00 prima parte spettacolo “Pink Box”.

- Ore 15,30 prima parte di spettacolo “Carnival Circus”.

- Ora 16,00 seconda parte spettacolo “Pink Box”.

- Ore 16,30 seconda parte di spettacolo “Carnival Circus”.

- Ore 17,00 sfilata delle mascherine con premiazione maschere più originali e battaglia di coriandoli.

Durante il pomeriggio di festa laboratorio di bolle di sapone per bambini con piccolo show finale di bolle giganti. In caso di pioggia o neve l’evento si terrà presso l’area coperta del Mercato dei Fagioli.