Bra, San Michele fa il punto dopo l'ondata di furti: "Più sicurezza con l'aumento dei controlli"

Si è svolta ieri, giovedì 20 febbraio, presso il salone area verde di frazione San Michele, una serata organizzata dal comitato di quartiere per valutare e aggiornare la situazione “sicurezza”, a seguito dei numerosi tentativi di furti ed effrazioni capitati nei mesi scorsi.

Presenti in rappresentanza delle forze dell’ordine il colonnello dei Carabinieri e comandante della compagnia di Bra Lorenzo Repetto, il maresciallo maggiore Enrico Bosio e il vice comandante della Polizia Locale Sergio Mussetto. In rappresentanza del Comune di Bra, il Sindaco Gianni Fogliato e l’assessore Walter Gramaglia, mentre per il comitato di quartiere, Marcello Davico e il presidente Gianfranco Bertello.

Proprio quest’ultimo ha tracciato un report sui risultati di una più consistente azione preventiva nella zona:

“Abbiamo visto “risultati” positivi, sia sull’aspetto della maggiore presenza sul territorio delle forze dell’ordine, sia sul fatto che non ci sono più stati episodi ripetuti e continui di furti, che potrebbe essere la conseguenza diretta del maggiore presidio. In buona sostanza la situazione si è “rasserenata” e la percezione di insicurezza (fortunatamente) è un po' venuta meno. Risultano però ancora necessarie risposte a nostre proposte e interventi, già da noi più volte richiesti, sull’illuminazione e sulla videosorveglianza”.

I Carabinieri hanno salutato positivamente l’adozione del “Vademecum di comportamento”, che hanno contribuito a realizzare e nella direzione di sensibilizzare i cittadini, hanno portato volantini esplicativi da distribuire ai frazionisti. Il maresciallo Enrico Bosio, oltre a ricordare di chiamare sempre le Forze dell’ordine in casi di movimenti sospetti, si è dato disponibile come “Carabiniere di riferimento” per la Comunità, impegnandosi a diventare riferimento per consigli o necessità. I cittadini che posseggono un sistema di allarme possono inoltre richiedere il collegamento diretto con il “Pronto Intervento”, in modo gratuito, compilando un semplice modulo.

Il vice comandante Sergio Mussetto ha sottolineato il maggior impegno profuso dalla polizia locale nel presidiare il territorio e rivendicato un recente intervento, che ha portato al fermo di una banda di malviventi. Ha annunciato altresì l’arrivo di tre nuovi agenti, che contribuiranno in modo significativo alla maggiore sicurezza.

Il Sindaco Gianni Fogliato e l’assessore Walter Gramaglia hanno aggiornato la situazione degli interventi “strutturali” pubblici, che l’amministrazione comunale sta pianificando. In sintesi:

Vigilanza partecipata. Potrà permettere, previa sottoscrizione di specifiche convenzioni, l’installazione di sistemi di videosorveglianza su un’area pubblica e connetterla al sistema comunale. Si rimanda in tal senso al sito www.comune.bra.cn.it

Installazione di videocamere comunali in via Gariglio, indicata come zona sensibile. Il Comitato di quartiere ha richiesto di installarne una seconda in strada Marie, che risulta altrettanto strategica, poiché facile via di fuga per i ladri.

Miglioramento dell’illuminazione di alcune strade. In questo senso è forse possibile ottenere dei contributi (dal 20 al 50%) finalizzati alla sostituzione della sola lampada dei lampioni esistenti, con elementi più efficienti.

Possibilità di una nuova caserma di Polizia a Bra. L’amministrazione si è data disponibile, ha dato piena collaborazione e proposto i locali dell’ex Mattatoio alla realizzazione della nuova sede operativa per la Polizia di Stato, che coprirà il territorio Alba-Bra.

In questa richiesta si è candidata anche la città di Alba e per vincoli normativi, si dovrà realizzare in città e non in zona “neutra”. La nuova caserma sarà dunque ubicata o a Bra o ad Alba.

È disponibile un dettagliato Vademecum di Comportamento, preparato dal Comitato Tecnico spontaneo di San Michele - Bra, utile ai cittadini per saper come comportarsi in caso di emergenze o situazioni di pericolo, dal titolo “Come proteggersi contro furti, truffe e rapine”.