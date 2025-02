Bra, al Santuario della Madonna dei Fiori preghiera per i figli in cielo

Da una tragedia, può prendere vita qualcosa di straordinario. Dal buio più freddo, può nascere una luce che riscalda.

Così un gruppo di genitori, che nel recente passato ha capito cosa significa perdere un figlio, ha deciso di reagire, unendosi nel sostegno reciproco per non sentirsi più soli con un dolore tanto grande.

Lo ha fatto dandosi appuntamento domenica 23 febbraio al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra per la Messa in suffragio dei figli in cielo celebrata da don Enzo Torchio. La sua benedizione è scesa su famiglie, parenti e quanti liberamente hanno voluto unirsi in preghiera davanti a tale sofferenza. Quella di papà e mamme il cui dolore riporta allo stesso dolore che provò la Vergine Maria ai piedi della Croce, mentre vedeva morire il suo unico Figlio per la nostra salvezza.

Tutti insieme uniti per condividere frutti di fraternità e poi radunati davanti all’Albero della luce. Un’opera posata accanto al pruneto fiorito per non dimenticare quei giovani che a causa di un crudele destino sono stati strappati troppo presto alla vita.

I suoi bellissimi fiori rappresentano ognuno un figlio, una figlia, unici e irripetibili, ora nell’eternità infinita, che separa e unisce in un abbraccio senza confini. Per ciascuno una rosa, un giglio, un girasole, una margherita, una stella alpina o una calla, incastonati nel riflesso limpido del vetro che ricorda la trasparenza della loro anima agli occhi di Dio.

I suoi rami, invece, sono puntati verso l’alto ad indicare la direzione giusta del cielo, perché, si sa, è lì che sbocciano i fiori più belli.