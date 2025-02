Intervento nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio, nel territorio Comunale di Bossolasco per un incendio.

Le fiamme, sviluppatesi in un'area di circa 250 metri quadrati di superficie, hanno interessato rovi e sterpaglie in un campo in località Albate.

L'allarme è scattato dopo dopo le 18, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco permanenti di Alba e i volontari di Dogliani.

Non risultato personeferite o coinvolte. Le fiamme sono state spente e l'area bonificata.