A Fossano due serate per parlare di Intelligenza Artificiale

“A.I. confini della conoscenza. L’Intelligenza Artificiale tra sfide e opportunità” è il tema di due incontri che l’associazione culturale fossanese l’Atrio dei Gentili promuove nel mese di marzo. I due appuntamenti si svolgeranno il 7 e il 21 marzo nella sala “Barbero” del Castello degli Acaja, a Fossano.

Negli ultimi anni, in particolare da marzo 2023 (lancio di ChatGPT da parte della start-up americana OpenAI), si è assistito ad un’avanzata travolgente e trasversale dell’Intelligenza Artificiale generativa in molti ambiti della società. Dalla ricerca scientifica, alle aziende di ogni dimensione, all’educazione, fino alle nostre vite quotidiane si sono aperte nuove possibilità. Gli investimenti sono enormi, le aspettative sono grandissime, soprattutto di una trasformazione del mondo del lavoro, forse, come spesso accade, persino irrealistiche, ma certamente in piena evoluzione con la specializzazione di nuovi modelli e di applicazioni legate a queste tecnologie.

I modelli, basati su reti neurali profonde, sono addestrati con quantità di dati immense, da cui nasce la questione di quale sia la natura dei dati utilizzati e se ci siano rischi che possano includere dati personali, tali da permettere l’identificazione delle persone o fornire informazioni private. Immaginiamo la quantità di fotografie e filmati che vengono quotidianamente caricati sui social, oppure l’ambito della proprietà intellettuale e del diritto alla privacy in generale.

A questi aspetti è dedicato il primo incontro (venerdì 7 marzo, ore 20,45) sul tema “Dati, Intelligenza Artificiale e innovazione tecnologica - Il ruolo dell’Unione Europea”. Svilupperà la riflessione Maria Claudia Bodino, che lavora nella Commissione Europea, direzione Ricerca e Innovazione, e collabora con l'associazione Apice ( www.apiceuropa.eu ). Oggi è proprio l’Unione Europea la più attiva nell’ambito legislativo per la tutela dei cittadini e nel porre un freno (o almeno qualche paletto) alla voracità dei colossi tecnologici del settore. Nel secondo incontro (venerdì 21 marzo, ore 20,45), Guido Boella, docente della facoltà di Scienze dell’Informazione dell’Università di Torino, illustrerà la tecnologia, ma soprattutto l’impatto che essa sta avendo negli ambiti della società. Il professor Boella da anni gestisce il rapporto tra l’Università e le aziende e si interessa delle implicazioni etiche dell’Intelligenza Artificiale.

Le due serate godono del patrocinio del Comune di Fossano, del contributo della Fondazione Crf e del sostegno della diocesi di Cuneo-Fossano.

Un’opportunità, quella offerta dall’Atrio dei Gentili, per cogliere le sfide e alcune implicazioni di una rivoluzione tecnologica e culturale che sta impattando profondamente su tanti aspetti del vivere sociale. Le due serate sono aperte a tutti, con l’invito a partecipare per capire e diventare più consapevoli. Come ha detto Papa Francesco al Giubileo della Comunicazione, svoltosi a fine gennaio, “abbiamo bisogno di un’alfabetizzazione mediatica, per educarci ed educare al pensiero critico, alla pazienza del discernimento necessario alla conoscenza; e per promuovere la crescita personale e la partecipazione attiva di ognuno al futuro delle proprie comunità”.