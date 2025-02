Alba, terzo appuntamento con “DÖMESTICA - Fate come a casa vostra”

Sabato 1 marzo, alle 21.30, terzo appuntamento del format “DÖMESTICA - Fate come a casa vostra” nello Spazio Döm di Alba, in via Giacosa 7. Protagonista il comico piemontese Marco Los, che dopo aver aperto lo spettacolo di Xhuliano Dule, porterà in scena il suo spettacolo completo.

Marco Los ha iniziato la sua carriera come battutista oneliner nel 2018, distinguendosi per una scrittura precisa e asciutta, per poi passare gradualmente ai monologhi con occasionali aperture surreali. Dopo aver lavorato come autore per Mediaset, nel 2021 si è trasferito da Cuneo a Milano, dove è stato notato dalla Vera Agency di Paolo Ruffini, con la quale collabora attualmente come autore. Nel 2024, dopo appena 3 esibizioni come fluffer a Stasera C’è Cattelan, viene chiamato per il finale di stagione a esibirsi in puntata. Insieme a Antonio Ricatti e Angelo Amaro forma il collettivo Bestie, ormai sinonimo di qualità nel panorama della stand-up comedy nazionale e presenza fissa allo Zelig di Milano.

Ad aprire la serata albese ci sarà la musica del cantautore Johnny Lo Vano, frontman della band alternative/post-punk Tank Akademie. Per l'occasione proporrà un set in solo in cui proporrà in acustico brani della band rivisitati, inediti e cover.

L’ingresso è riservato ai soci ARCI. Contributo associativo: 5 euro.