Cuneo: Martedì Grasso il mercato si sposta in corso Nizza, che chiuderà al traffico

Parte del mercato settimanale di martedì 4 marzo sarà trasferito in corso Nizza in occasione dell’ultimo giorno del Carnevale (martedì grasso). A causa della presenza delle giostre del Luna Park sul sagrato di piazza Galimberti, le bancarelle si allargheranno al tratto dell’asse centrale tra la piazza dedicata all’eroe della Resistenza e corso Dante, escluso. La zona in questione sarà chiusa al traffico e sarà vietata la sosta dei veicoli dalle a partire dalle 5 del mattino sino alle 19. Misure, queste ultime, necessarie per garantire il corretto svolgimento del mercato e la sicurezza dei cittadini. La Polizia Locale vigilerà sul rispetto delle disposizioni e provvederà alla rimozione dei veicoli in sosta vietata.