A Murazzano un concerto di beneficenza per acquistare e tramandare alle future generazioni l’Oasi delle Terrazze di Lequio Berria

Sabato 8 marzo, a partire dalle 16.30, il Santuario della Beata Vergine di Hal a Murazzano ospiterà un concerto di beneficenza per sostenere un’iniziativa dal forte valore ambientale. Protagonista dell’evento sarà la musicista Simona Colonna, che alternerà brani del proprio repertorio all’esibizione del coro da lei diretto, i “Lalaguys”, formazione composta da oltre venti elementi attiva sul territorio dal 2017.

Il concerto ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del progetto promosso dall’associazione “Langa Silvatica I want to be tree ODV”, che mira all’acquisto di un pezzo di bosco nel comune di Lequio Berria. Denominato “Oasi delle Terrazze”, questo luogo speciale si trova poco distante dal Santuario della Madonna della Neve, lungo la strada provinciale che collega Lequio Berria a Borgomale.

L’idea alla base del progetto di Langa Silvatica è semplice: acquistare e proteggere un’area boschiva per conservarne la biodiversità e tramandarla alle generazioni future. Un gesto concreto per tutelare quel che resta del patrimonio naturale delle colline di Langa, dove oggi vigneti, noccioleti, aree coltivate e urbanizzate occupano quasi tutto il territorio. I pochi boschi rimasti – scrigni di biodiversità – rischiano di essere abbattuti, spesso con il consenso di politiche poco attente alla tutela ambientale.

La raccolta fondi, dunque, servirà a sostenere questo importante progetto ambientale. Per chi fosse interessato, inoltre, il concerto di Murazzano sarà anche l’occasione per aderire all’associazione Langa Silvatica e sostenere attivamente il progetto, diventando soci e contribuendo concretamente alla salvaguardia di questo angolo di natura.