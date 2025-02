Alba: nominati i membri dei sette comitati di gemellaggio

Martedì 25 febbraio il sindaco di Alba Alberto Gatto ha firmato i provvedimenti di nomina dei componenti per i sette comitati di gemellaggio della città.

I membri e il presidente di ciascun comitato di gemellaggio restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del sindaco e fino a nuova nomina dei componenti del comitato stesso.

I componenti dei diversi comitati sono stati selezionati sulla base delle proposte formulate dall’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi e dei presidenti dei comitati in carica.

"Siamo molto soddisfatti del percorso che abbiamo fatto per arrivare alla nomina dei nuovi comitati – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi -. Abbiamo cercato di valorizzare l'ottimo lavoro fin qui svolto da ciascun gruppo, confermando coloro che già ne facevano parte ed hanno manifestato il desiderio di proseguire nell'impegno. Parallelamente, insieme alla minoranza consiliare, abbiamo individuato nella cittadinanza nuove risorse che possano apportare idee ed energie per contribuire fattivamente allo sviluppo e realizzazione delle iniziative future. Quella dei gemellaggi è una grande sfida istituzionale che l'Amministrazione intende cogliere per continuare a promuovere relazioni di amicizia e opportunità di crescita attraverso gli scambi culturali".

1. Comitato di gemellaggio Alba-Arlon (Belgio) nato l’1 marzo 2004, i nuovi membri sono:

· Marilina Ferro - Presidente

· Pasquale Grasso - Presidente onorario

· Maria Ariano

· Daniela Balbo

· Lorenzo Cane

· Anna Cillario Viglino

· Luigi Dimeglio

· Chiara Fenocchio

· Massimo Greci

· Cristiana Marolo

· Alessandra Nardin

· Simona Pavesio

· Ezio Porro

· Catherine Znameski.

2. Comitato di gemellaggio Alba - Banskà Bystrica (Slovacchia) nato il 23 ottobre 1969 è composto da:

· Barbero Giovanni – Presidente

· Tomaso Zanoletti – Presidente Onorario

· Debora Arese

· Marco Buccolo

· Andrea Cencio

· Emanuela Cignetti

· Salvatore Curaba

· Paola Degiacomi

· Noemi Diotti

· Renata Murgasova

· Beatrice Sala

· Enrico Signa.

3. Comitato di gemellaggio Alba-Beausoleil (Francia) nato il 21 luglio 1995 è composto da:

· Massimo Lampugnani – Presidente

· Carlo Passone – Presidente onorario

· Giovanni Bosticco

· Maria Carla Cantamessa

· Gianni Cossu

· Andrea Fenocchio

· Margherita Giampiccolo

· Gelsomina Giordano

· Flavio Marano

· Manuela Mercorella

· Caterina Molino

· Michele Nocera

· Fausto Perletto

· Silvia Ruata

· Antonio Zerrillo.

4. Comitato di gemellaggio Alba-Böblingen (Germania) nato il 23 settembre 1985 è composto da:

· Daniela Viberti – Presidente

· Inge Rosa Brunet – Presidente onorario

· Gian Carlo Barisone

· Monica Bolla

· Miriam Busnari

· Chiara Cerutti

· Laura Cravanzola

· Roberto Drocco

· Giuseppe Giachino

· Luca Giordano

· Ezio Matis

· Maria Rosa Vallese

· Giovanni Vetrugno.

5. Comitato di gemellaggio Alba-Giresun (Turchia) nato il 21 luglio 2017 è composto da:

· Flavio Borgna - Presidente

· Renato Cane – Presidente onorario

· Francesco Balzano

· Sandra Cane

· Teresa Castaldo

· Eleonora Cavallotto

· Paolo Cittadino

· Riccardo Gasco

· Tommaso Lorusso

· Andrea Lusso.

6. Comitato di gemellaggio Alba-Medford (Oregon – Stati Uniti d’America) nato il 25 maggio 1960 è composto da:

· Luisella Vernone - Presidente

· Pina Toppino – Presidente onorario

· Anna Agnelli

· Bleta Azia

· Lorenza Casetta

· Martina Coraglia

· Bianca Rosa Demaria

· Giuseppe Dutto

· Edoardo Paganelli

· Marina Rista

· Guido Roggero

· Giovanni Sandrone

· Giorgio Sordo

· Francesca Toppino

· Lucia Toppino.

7. Comitato di gemellaggio Alba-Sant Cugat del Vallès (Spagna) nato il 7 febbraio 2007 è composto da:

· Paolo Custodero - Presidente

· Luciana Vallino – Presidente onorario

· Giulio Abbate

· Vito Apicella

· Chiarle Silvana Balocco

· Nicolas Luis Cabases

· Renata Ceste

· Graziella Costa

· Marco Cricchio

· Paola Detoma

· Giuseppe Malò

· Maria Angela Monte Molino

· Edoardo Paglieri

· Giuseppe Rossetto

· Mariella Stella.