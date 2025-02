A Cuneo l'assemblea FIT CISL in vista del Congresso FIT del Piemonte

Ieri mattina, la categoria della FIT CISL ha celebrato l’assemblea congressuale propedeutica in vista del XII Congresso della FIT Piemonte. Alla riunione hanno partecipato 22 delegati provenienti dai diversi settori rappresentati dalla categoria, tra cui merci e logistica, igiene ambientale, settore ferroviario, trasporto pubblico e locale. La categoria rappresenta, per la provincia di Cuneo 620 iscritti.

Durante l’incontro, è stato ufficializzato il passaggio di testimone nella guida della categoria: Daniele Buso, fino a ora leader della Fit Cisl, ha annunciato il suo ritiro per il raggiungimento dell’età pensionistica. Nonostante il suo addio, Buso ha deciso di rimanere a disposizione per un periodo per facilitare il passaggio di consegne a Oscar Chiambrino, nuovo Segretario di presidio eletto dal nuovo Consiglio direttivo della categoria Fit Cisl Cuneo.

Alla tavola di presidenza erano presenti Eliseo Grasso, Segretario reggente della FIT CISL Piemonte, e Enrico Solavagione, Segretario generale dell’UST CISL Cuneo.

Daniele Buso ha preso la parola per un commosso saluto, esprimendo il suo ringraziamento ai delegati e alla Segreteria UST, in particolare al Segretario generale per il lavoro svolto insieme e per la costante collaborazione. Buso ha inoltre sottolineato l’importanza fondamentale del ruolo sindacale all’interno della società e ha trattato alcuni dei principali punti delle tesi congressuali nazionali, evidenziando le sfide e le opportunità future per la categoria.

La parola è poi passata a Eliseo Grasso Segretario reggente Fit Cisl Piemonte che nel suo intervento ha dichiarato: “vedo molti nuovi delegati ed è bene che sappiate quanto è importante sentirsi confederali. Il vostro ruolo, in questo momento storico difficile e importantissimo, gli iscritti hanno bisogno di risposte chiare. Ogni giorno maturate il senso di appartenenza alla Cisl e in special modo alla Cisl di Cuneo che vi è sempre stata a fianco. I Servizi nella Cisl sono un valore aggiunto e vanno non solo utilizzati ma fatti conoscere, la comunicazione è importante”.

Inoltre il Segretario ha parlato di Europa, transizione ecologica, rappresentatività sindacale e rapporto con le altre Organizzazioni sindacali.

Dopo l’elezione del nuovo direttivo, Oscar Chiambrino ha letto la sua relazione affrontando tutti i settori rappresentati dalla categoria:“il settore delle merci e logistica, nonostante il rinnovo del CCNL con miglioramenti salariali e normativi, è preoccupato per le possibili delocalizzazioni aziendali, come nel caso di Giordano Vini. Nel settore dell’igiene ambientale, le trattative per il rinnovo del contratto sono ostacolate da problemi legati alle gare d’appalto e ai consorzi pubblici, con il rischio di licenziamenti. Anche il settore ferroviario è in difficoltà, con ritardi infrastrutturali evidenti, come la linea Cuneo-Ventimiglia, che ha tempi di percorrenza troppo lunghi. L’Aeroporto di Cuneo, gestito dalla GEAC, opera su sole cinque tratte nonostante il potenziale di espansione.

Nel trasporto pubblico locale si segnala una carenza di autisti e ritardi nel rinnovo del CCNL, aggravati dalla mancanza di fondi governativi. In questo scenario complesso, il sindacato si impegna costantemente a monitorare le criticità e a difendere i diritti dei lavoratori, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali per affrontare le sfide future. È fondamentale che tutte le problematiche siano affrontate con un approccio costruttivo, per garantire un futuro stabile e sostenibile per i lavoratori e per il settore in generale”.

Il Congresso si è concluso con l’intervento del Segretario generale UST di Enrico Solavagione, iniziato con il ringraziamento a Buso del lavoro svolto e il benvenuto a Chiambrino: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Daniele per l’impegno costante e appassionato all’interno della nostra organizzazione sindacale, in particolare per il lavoro svolto nella categoria Fit. Come ben illustrato nella relazione di Oscar, la categoria è composta da numerosi settori, ciascuno con le proprie difficoltà e problematiche. La tua dedizione ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale, e ci ha permesso di affrontare insieme tante sfide e far screscere la nostra rappresentanza sindacale.

Ringrazio anche Oscar per la sua disponibilità e per aver accettato di prendere in mano la categoria. Gli auguro buon lavoro, consapevole che la sua esperienza e la sua determinazione saranno un valore aggiunto per tutta la nostra Organizzazione. Voglio sottolineare che io e la mia segreteria siamo sempre a disposizione per un confronto costante. La nostra porta è sempre aperta per ascoltare, discutere e lavorare insieme per trovare soluzioni concrete, specialmente per quei lavoratori che si trovano nelle situazioni più svantaggiate”.

Il Segretario ha proseguito con una carrellata sui temi importanti in cui hanno visto la Cisl coinvolta: il contesto in cui si è approvata la manovra, transizione green, Automotive, la strada tracciata dalla Confederazione, la legge di partecipazione dei lavoratori e la Cisl Territoriale con l’incremento degli iscritti.

Presenti in sala e sono intervenuti i Segretari territoriali della Fit Piemonte, Matteo Galleano Segretario generale Fnp Cisl Cuneo, Damiana Olivero Responsabile uff. Vertenze Cuneo.