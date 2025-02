Savigliano, un marzo interamente dedicato alle donne

Sarà la Torre civica illuminata di rosa a sancire l'adesione di Savigliano alla Giornata internazionale della donna. Un ricco calendario di iniziative – “Marzo Donna” – varato dalla Consulta Pari opportunità e dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano.

Si comincia il 1° marzo: alle 17, presso palazzo Cravetta, sarà inaugurata la mostra “La natura di Eliana”, oli e tempere acriliche di Eliana Colombo Asparaggio.

Venerdì 7 marzo, alle 18, al Centro famiglie-ludoteca, si terrà l'aperitivo multiculturale, in collaborazione con “Profumo di spezie”. L'aperitivo è gratuito, la prenotazione obbligatoria al numero Whatsapp 320.9025486.

Sempre il 7 marzo, ma alle 21, al Milanollo, andrà in scena lo spettacolo “Il cuore che batte, che martella...”. Ovvero la storia di alcune pioniere e grandi sportive che hanno dato lustro allo sport in ambito mondiale (a cura della Compagnia Teatrale “Gli Episodi” di Boves). Ingresso a 10 euro; info e prenotazioni presso l'Ufficio cultura.

Il giorno esatto della ricorrenza, sabato 8 marzo, dalle 9 alle 13 torna in piazza Santarosa il tradizionale appuntamento con “La violenza sulle donne è pane quotidiano”, distribuzione di sacchetti di pane offerti da alcuni panettieri saviglianesi. A cura dell'associazione “Mai+Sole”.

A seguire, alle 17.30, il Centro culturale di piazza Nizza ospiterà la conferenza e la presentazione del libro “La solitudine della verità, in viaggio tra le ombre delle guerre”, di e con Andreja Restek. Dialogherà con l’autrice Miresi Fissore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 9 marzo, dalle 10, seconda edizione della Just the woman I am: camminata non competitiva aperta a tutti finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sul cancro. Partenza da parco Graneris.

Si prosegue mercoledì 12 e giovedì 13, al cinema Aurora: alle 21 sarà proiettato il film “Non dirmi che hai paura”, per la regia di Yasemin Samdereli.

Infine, giovedì 27 – dalle 21, presso la Torre civica – si terrà l'incontro “Il pavimento pelvico: benessere della donna...”. Intervengono Susanna Flego (istruttrice running) e Lorena Isaia (ostetrica); in collaborazione con Asd Kalipè.

Anche il mondo dello sport saviglianese intende rendere omaggio alle donne nel mese di marzo. L'Asd Kalipé giovedì 13 e 20 marzo (alle 18) proporrà “Power Walking” per le donne, per migliorare i benefici della camminata.

La società cestistica dei Gators offrirà il primo mese di prova gratis per le ragazze sino a 13 anni. L'Asd Volley Savigliano proporrà l'ingresso a 5 euro alle donne per il campionato maschile di A3, domenica 9 marzo, ore 18, al palazzetto di Cavallermaggiore.

Omaggio simbolico da parte dell'Asd Volley Ball Club Savigliano nella gara del campionato femminile di serie C, in programma sabato 8 marzo, alle 20.30, al palazzetto dello sport cittadino.

Infine, la Saviglianese FBC 1919 darà un omaggio floreale presso lo Stadio “O.Morino”, nel corso della gara della Prima squadra, domenica 9 marzo.