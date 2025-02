A Cervere una serata di musica anni ‘80 e ‘90 con l’associazione AbBRAcciAMO

Dici «Anni Ottanta, Novanta» ed è subito nostalgia. Ve le ricordate le hit dance? Sicuramente sì, perché hanno segnato un’epoca. Se invece siete troppo giovani per aver vissuto quei tempi, ci pensa l’associazione AbBRAcciAMO a trasmettervi un po’ delle sensazioni di quelle estati dove tutti attendevamo il Festivalbar.

L’appuntamento è in calendario sabato 8 marzo, dalle ore 19.30, presso i locali della Proloco di Cervere (via IV Novembre). Prima la cena a base di: affettati; tomino al verde; insalata di peperoni e tonno; vitello tonnato; ravioli al plin burro, pomodorini e formaggio; dolce; vino a parte acquistabile sul posto.

E poi tutti in pista per tornare a sognare, a ricordare, a cantare con i grandi successi di quegli anni per quelli che quegli anni li hanno vissuti, ma anche per quelli che desiderano scoprire ed ascoltare le canzoni che hanno fatto sognare i loro genitori.

Il ricavato della serata, al costo di 25 euro, sarà destinato in beneficenza, nello specifico per i progetti dell’Aghav di Bra. Allora, siete pronti a emozionarvi con una compilation da urlo? Eins, Zwei… Polizei! Prenotazioni entro il 2 marzo ai numeri 3287817870 - 3356195907.

I motivi per non perdersi un evento da vera febbre amarcord sono decisamente più di uno... a ben contare, sono quasi 80, anzi 90!